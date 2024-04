Metas da educação: prefeito de Marataízes assina pactuação com Estado

A Prefeitura de Marataízes assinou, nesta terça-feira (16), um termo de pactuação de metas da educação para 2024.

O documento foi assinado após exposição e discussão de dados apresentados pelo secretário de Estado da Educação (SEDU), Vitor de Angelo. Na oportunidade, o chefe da pasta apontou os avanços da educação pública no município.

LEIA TAMBÉM: Marataízes: proposta declara festa centenária como imaterial

“Foi uma oportunidade para alinhar estratégias e fortalecer o compromisso da SEDU com a Secretaria Municipal de Educação de Marataízes”, afirmou o de Angelo.

De acordo com a administração de Marataízes, os índices foram positivos e acima da média regional e estadual.

“A educação de Marataízes sempre foi uma das nossas maiores prioridades. Vamos seguir avançando investindo para alcançarmos cada vez mais conquistas”, afirmou o prefeito Robertino Batista.

O encontro também contou com a participação da secretária municipal de Educação (SEMED), Erondina Paz, e do secretário municipal de Governo, Fernando Santos Moura, além das equipes técnicas da SEMED e da SEDU.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.