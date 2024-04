Mimoso do Sul já recebeu mais de 3,7 mil atendimentos emergenciais

A auxiliar administrativa Ester Braga Martins Alcântara está entre os mais de 3.700 moradores de Mimoso do Sul já atendidos emergencialmente nas Atenções Primária e Especializada, até esta semana, graças à força-tarefa para a reorganização da Rede de Atenção à Saúde local, que atualmente conta com 11 pontos de apoio, na sede e no interior do município.

O esforço conjunto para recompor essa rede de saúde tem a presença do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa).

Ester Alcântara, que teve a residência dela, no bairro Pratinha, atingida pela enxurrada que devastou o município, no fim de março, buscou assistência há cerca de uma semana após o ocorrido, quando começou a sentir febre, fraqueza, calafrio e enjoo, seguido de vômito. Ela recebeu acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Lincon Galveas Martins, onde passou por consulta e foi encaminhada para exames, que detectaram sangue na urina e infecção sanguínea.

“Apesar desse momento, em que nós ficamos totalmente perdidos e frágeis, todo o atendimento tem sido maravilhoso. Tenho feito meu tratamento, de forma domiciliar, com acompanhamento do médico João Pedro Prucoli, a quem sou muito grata. E meu tratamento vem evoluindo cada vez mais. Enfim, quando somos bem atendidos e bem acompanhados, isso faz toda a diferença”, afirma Ester Alcântara, que retornou ao trabalho nessa segunda-feira (15).

Atualmente, em torno de 160 profissionais trabalham nesse esforço conjunto, entre os quais estão técnicos da Sesa e da Superintendência Regional Sul de Saúde, além de médicos e demais profissionais de saúde participantes do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde (Qualifica-APS), do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi).

A força-tarefa foi intensificada também por profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). Com os progressos obtidos nesse processo, eles concluíram suas ações em Mimoso do Sul na última semana.

“Rapidamente conseguimos organizar a Saúde e tomar as medidas necessárias para garantir a prestação dos serviços públicos às cidades atingidas pelas enchentes no sul do Estado. Foi um grande esforço das equipes da Sesa e do Governo Federal. Vamos continuar monitorando a região e prestando a nossa assistência para dar suporte em saúde aos municípios atingidos”, afirmou o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Orlei Cardoso.

Atuação de docentes e profissionais do Qualifica-APS

O ICEPi tem forte papel no processo de reestruturação da Rede de Atenção à Saúde local. Nesse sentido, o Instituto acionou as docentes-assistenciais Suelen Florindo, Yanna Rody, Lívia Oliveira e Sirlene Inácio, do Componente de Provimento e Fixação de Profissionais, do Qualifica-APS, para trabalharem na linha de frente, sobretudo no início da força-tarefa da Sesa, mobilizando bolsistas supervisionados nas formações em serviço do programa, entre outras ações.

Médica de Família e Comunidade, Suelen Florindo permaneceu no município durante a primeira semana após o desastre. Com o apoio de três médicos supervisionados em Mimoso do Sul e dois em Muqui, ela colaborou nos planejamentos iniciais para a recomposição da rede municipal, especialmente a Atenção Primária à Saúde. Atuou, ainda, na organização dos medicamentos doados.

A enfermeira Yanna Rody montou esquemas de visitas domiciliares para levantamento de pacientes com necessidade de receitas para a aquisição de medicamentos de doenças crônicas, de pessoas com suspeita de leptospirose e de famílias que precisavam de alimento. Já Lívia Oliveira, que é cirurgiã-dentista, ficou em Mimoso do Sul nas duas primeiras semanas depois da tragédia, período em que trabalhou, principalmente, na organização de atendimentos odontológicos (ela própria chegou, também, a realizar atendimento de urgência em uma criança) e nas demandas de suporte à Secretaria Municipal de Saúde.

Posteriormente, as três docentes-assistenciais do ICEPi se dividiram entre trabalhos remotos de supervisão de profissionais de saúde atuantes in loco e ações presenciais de assistência, que beneficiaram 40 moradores.

Também vinculada ao Qualifica-APS, a Equipe Multiprofissional Ampliada (Emulti) de Mimoso do Sul, coordenada pela docente-assistencial Sirlene Inácio, que é fisioterapeuta, tem atuado na organização do processo de trabalho no município. Inicialmente, realizou acolhimento às vítimas e profissionais do município, com apoio da Emulti de Muqui, com quem conduziu, ainda, o matriciamento do planejamento de ações.

Em seguida, a Equipe Multiprofissional Ampliada de Mimoso do Sul esteve à frente de outras tarefas essenciais para a recomposição da rede local, como limpeza do setor de Fisioterapia que atende ao município, organização e dispensação de medicamentos, insumos, materiais para as vítimas, acolhimento com psicólogos e assistentes sociais da Emulti de Muqui.

Hoje, o ICEPi está com 27 profissionais em Mimoso do Sul, sendo cinco médicos, nove enfermeiros, oito cirurgiões-dentistas, dois fisioterapeutas, um psicólogo, um assistente social e um farmacêutico.

Apoio técnico institucional

Desde a enchente, a Secretaria da Saúde tem dado apoio técnico institucional de forma presente. Foram entregues diversas vacinas, como a de tétano e Influenza. Na parte de remédios, a Sesa, com outros medicamentos doados pelos municípios e os kits do Ministério da Saúde, fez diversas entregas ao município de Mimoso do Sul e aos demais atingidos pelas enchentes. Além disso, o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Espirito Santo (Lacen/ES) foi disponibilizado para ajudar nos diagnósticos.

A Secretaria da Saúde monitora os agravos por meio das notificações feitas no Sistema e-SUS VS. O município de Mimoso do Sul notificou, desde as chuvas do dia 22 de março, 133 casos suspeitos de leptospirose. Desses, ainda nenhum foi positivado, pois o diagnóstico dessa doença é mais complexo e requer duas coletas com intervalo de 14 dias. Já em relação às hepatites A e E, assim como para doenças gastrointestinais, nenhum caso foi notificado aos serviços de saúde.