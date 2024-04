Motorista é preso em flagrante na BR-101 com carro furtado

O motorista, que conduzia um carro furtado na Bahia, foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101, em Linhares, na noite da última quarta-feira (17).

Segundo a PRF, agentes realizavam ronda de combate à criminalidade, momento em que abordaram o veículo Fiat/Siena, de cor prata.

No entanto, durante verificação aos sistemas informatizados, os agentes detectaram que o veículo havia sido furtado na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia.

Portanto, o veículo e motorista foram encaminhados em flagrante à delegacia do município.

