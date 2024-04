Motorista que saiu do ES para SP é detido com mais de R$ 1 milhão

Um homem, de 51 anos, foi detido após ser pego com R$ 1.062.010,00 em espécie na Rodovia Presidente Dutra, na cidade de Jacareí, em São Paulo, na noite da última sexta (12).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19h, os agentes realizavam em ação de combate ao crime, em Jacareí, quando abordaram um veículo Chevrolet/Onix, de cor cinza, conduzido por um homem de 51 anos.

Na abordagem, de acordo com a PRF, o motorista demonstrou bastante nervosismo e deu informações diversas sobre o motivo da viagem. Diante das controvérsias, a equipe decidiu fazer uma busca no interior do veículo, onde foi encontrada uma caixa e uma mochila com uma grande quantidade de dinheiro em espécie.

Sobre o dinheiro, o motorista alegou que era da venda de alguns veículos e havia levado o dinheiro do Estado do Espírito Santo para São Paulo, com o intuito de comprar roupas para revender, porém, segundo ele, não conseguiu fechar negócio e estava retornando para o estado de origem. No entanto, o abordado não apresentou quaisquer documentos que comprovassem suas alegações.

Portanto, o veículo, o condutor e o dinheiro foram apresentados na Polícia Federal de São José dos Campos, onde a delegada de plantão determinou a apreensão de todo o dinheiro.