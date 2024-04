PM realizará reforço na segurança da Festa da Penha 2024

No último domingo (31), a Policia Militar divulgou o planejamento operacional para o policiamento durante a 454ª edição da Festa da Penha 2024, que ocorrerá entre os dias 31 de março e 08 de abril. A Festa da Penha é reconhecida como a terceira maior festa religiosa do Brasil.

No entanto, com uma atenção especial voltada para a segurança dos romeiros, a PMES está adotando medidas proativas para assegurar um ambiente seguro e protegido ao longo de todo o evento. Além do contingente regular de policiais em escala ordinária, policiais militares trabalharão em escala extraordinárias, além do pagamento de Indenização Suplementar de Escala Operacional (Iseo).

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, ressaltou que o policiamento na Festa da Penha 2024 será abrangente, envolvendo equipes de patrulhamento ostensivo a pé, viaturas posicionadas em pontos estratégicos e o apoio de unidades especializadas como o Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Ações com Cães (BAC).

Contudo, o planejamento inclui a presença de policiais do serviço reservado, atuando de forma discreta para identificar possíveis ameaças de tumultos. Policiais usarão drones para realizar o mapeamento aéreo, oferecendo uma visão abrangente do cenário do evento.

“Vamos assegurar a segurança dos romeiros em meio a uma grande concentração de pessoas, impedindo que indivíduos com más intenções cometam crimes. A equipe aplicará esforço não apenas na área do evento, mas também nos municípios da Grande Vitória”, ressaltou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.