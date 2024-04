Polícia Militar fecha o cerco e apreende armas e drogas em Marataízes

A Polícia Militar fechou o cerco e apreendeu armas, drogas e munições no bairro Cidade Nova, em Marataízes, litoral Sul do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (18).

Segundo a PM, os policiais da Força Tática abordaram um homem suspeito, portando uma pistola calibre .380, três carregadores e 33 munições. Além disso, os militares também apreenderam aproximadamente 1 kg de cocaína e 500 gramas de crack.

Diante disso, os materiais apreendidos e o suspeito abordado foram conduzidos para a delegacia de Itapemirim, para as providências cabíveis.

Leia também: Operação da PF mira jovem suspeito de vender conteúdo sexual infantil no ES

“A ação da Força Tática resulta em uma arma a menos no crime e uma grande e significativa apreensão de drogas de alto valor, como é o caso da cocaína, que ainda não estava diluída e poderia gerar um grande prejuízo a sociedade e um aumento de poder financeiro do tráfico”, informou a Polícia Militar.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.