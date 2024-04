Próximas atrações: Michel Teló e muito mais na Festa da Penha

A programação noturna da Festa da Penha continua recheada de atrações até o Dia da Padroeira dos Capixabas, que será na próxima segunda (8). As atrações acontecem no Campinho do Convento até esta quinta-feira (4) e a partir de sexta-feira (5) no Parque da Prainha. Michel Teló, Thiago Brado, Ziza Fernandes, Eliana Ribeiro e outras atrações estão sendo aguardadas pelo público.

Evangelizar através da música e da oração é como promete ser a atração noturna desta quinta-feira (4) no Campinho do Convento a partir da 19h30. É quando a cantora Ziza Fernandes se apresenta com Padre Anderson Gomes. Juntos, eles farão o momento especial “Oração em Canção”, louvando a Deus e à Nossa Senhora através da música.

Ziza tem mais de 30 anos de carreira e já gravou mais de 25 álbuns. “Ela é uma artista importante no meio católico e que transcende barreiras. Também é escritora e psicóloga, trazendo para a festa um momento rico com canção, devoção e muita reflexão”, diz o padre Anderson Gomes.

Seguindo a programação noturna, na sexta-feira (5), às 19h30, será a vez da cantora Eliana Ribeiro marcar presença em uma noite especial junto com o grupo Mães Que Oram Pelos Filhos, com participação de Padre Gudialace e AMO Vox. Mas dessa vez, a exemplo das atrações do final de semana, a apresentação acontece no Parque da Prainha.

Já no sábado, dia 6, às 19 horas, enquanto os romeiros saem da Catedral Metropolitana de Vitória para o percurso da Romaria dos Homens, o Parque da Prainha terá transmissão e apresentação de toda a romaria, com apresentação da jornalista Carol Monteiro e do Padre Renato Criste e animação por conta da Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados.

Domingo (7), após a Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres, um show bastante aguardado pelo público é do cantor católico conhecido do grande público Thiago Brado. Ele se apresenta no Parque da Prainha com seu novo show “Clássicos da Igreja” a partir das 19 horas.

Encerramento da Festa da Penha

O cantor Michel Teló é a atração musical confirmada para o encerramento da Festa da Penha 2024. O artista vai trazer seus sucessos e deverá fazer uma homenagem à Nossa Senhora durante a sua apresentação no Parque da Prainha, no dia 8 de abril, a partir das 18h30, logo após a Missa de Encerramento da 454ª edição do evento em homenagem à Mãe das Alegrias e padroeira dos capixabas.

Católico atuante, o cantor sertanejo mundialmente conhecido e jurado que mais teve vitórias no The Voice Brasil se apresenta pela primeira vez na Festa da Penha, completando a grade de atrações culturais do evento.

A Festa da Penha começou no último domingo (31) e vai até a próxima segunda (8). Ela está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

Tem apoio institucional da Prefeitura da Serra e da Prefeitura de Cariacica, apoios da TV Gazeta, A Gazeta, Café 3 Corações e TVE. Copatrocínio da Unimed; Patrocínio Master da ArcelorMittal; e patrocínio do Banestes, Cesan, Atlântica Petróleo, Extrabom Supermercados, Javé Construções e Incorporações, Shopping Vila Velha, Vale e Instituto Cultural Vale. O evento é viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura.

Confira a programação completa dos próximos dias da Festa da Penha:

04 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) – 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Lembra que abres caminho, outros te seguirão!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet).

Área pastoral: Serra/Fundão

19h30 – Oração em Canção com Ziza Fernandes e Padre Anderson Gomes – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

05 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) – 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha com tua Igreja!

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

14h – Programa Salve Mãe das Alegrias – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h30 – Noite Oracional: Mães que Oram pelos Filhos com Eliana Ribeiro, Padre Gudialace e AMO Vox – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

06 DE ABRIL (SÁBADO) – 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, caminha conosco em romaria!

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde é celebrada a Missa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

15h – Devocional Oitavário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário – Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (TVE 2.2, tvs, rádios, internet)

18h – Missa de Envio da Romaria dos Homens na Catedral de Vitória – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

19h – Transmissão e apresentação da Romaria dos Homens com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação Banda Rezza, Milícia Celeste e outros convidados no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

07 DE ABRIL (DOMINGO) – 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: Maria, ensina-nos a viver a comunhão e participação!

5h, 7h e 11h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

14h – Transmissão da Romaria das Mulheres e especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste. Animação no Parque da Prainha com convidados – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Romaria das Mulheres – saída do Santuário de Vila Velha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional Oitavário – Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

19h – Show “Clássicos da Igreja” com Thiago Brado no Parque da Prainha

21h – Início da Vigília Jovem no Campinho do Convento com participação de Eliana Ribeiro

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem no Campinho do Convento

08 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

Dia da Padroeira do Espírito Santo

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 9h e 12h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário – Campinho do Convento – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa – Pastorais Sociais – Vicariato para Ação Social – Campinho do Convento

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Carol Monteiro e Padre Renato Criste – animação no Parque da Prainha com convidados e Banda Fé Maior – transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h45 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha – transmitida pela TV Gazeta

18h30 – Show de encerramento com Michel Teló