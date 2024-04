Sicoob lança linha crédito para vítimas das chuvas no Sul do ES

O Sicoob Sul lançou uma linha de crédito para atender as pessoas vítimas das chuvas atingiram o Sul do Espírito Santo no mês de março. O ‘Recomeçar’ atende clientes e também quem não é cliente da cooperativa de crédito.

“O Sicoob Central nos disponibilizou R$ 25 milhões para atendermos essas pessoas impactadas pelas enchentes. Os nossos associados, impactados diretamente pela chuva, com juro zero, carência de até 12 meses e 36 meses de prazo total. E então está restrito só aos associados. Quem não é associado tem acesso a essa linha de crédito”, explica o gerente de Agência, Raph Castilho.

A cooperativa de crédito também tem linhas de crédito para produtores rurais. “Uma das principais missões do Sicoob Sul, é atender o produtor de forma completa. Temos linhas acessíveis, com leque amplo de opções. Temos várias linhas de crédito disponíveis. Tudo que precisar no agro, o Sicoob tem para oferecer”, continua a especialista de Crédito Rural, Elaine Shalders.

Confira a entrevista completa!