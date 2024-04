Vinícola de capixabas é destaque em um dos maiores prêmios de vinhos

Os vinhos da Vinícola Gaudio, produzidos em Santa Catarina pelo casal capixaba Thaís e Paulo Gaudio, foram um dos maiores destaques do “Wines of Brazil Awards 2024”. Que aliás, é um dos mais conceituados prêmios do país, anunciado no dia 29.

“Tivemos quase todos os nossos vinhos premiados nas categorias Gold e Grand Gold, estamos muito felizes com o resultado”, explica Thaís Gaudio.

Contudo, Thaís e Paulo estão produzindo vinhos em Urupema (SC), considerada a cidade mais fria do país, e se dividem entre a terra capixaba e Santa Catarina. O vinhedo fica a 1.150 metros de altitude e faz parte da Associação Vinhos de Altitude, que possui Indicação de Procedência, assegurando a qualidade e garantia dos produtos.

O prêmio

O “Wines of Brazil Awards 2024” é uma premiação amplamente reconhecida como ferramenta de orientação do mercado interno e externo para a identificação de vinhos brasileiros de alta qualidade.

Aliás, a premiação é realizada com recursos próprios, sem quaisquer apoios ou patrocínios da indústria vitivinícola, sendo totalmente isenta e independente.

Todavia, entre os objetivos do concurso está distinguir e dar conhecimento aos consumidores sobre os melhores vinhos produzidos no Brasil; possibilitar a projeção na mídia nacional e internacional da imagem dos melhores vinhos brasileiros e de seus produtores; estimular de forma crescente a produção de vinhos de qualidade em solo brasileiro e valorizar o nível técnico e comercial dos vinhos nacionais.

O júri é constituído por 36 jurados. Contudo, entre os membros há somente enólogos, sommeliers, educadores, jornalistas e pessoas com certificações de nível avançado e notável conhecimento sobre vinhos. Aliás, selecionados pela organização, em função da sua reconhecida capacidade técnica.

Vinícola Gaudio

Urupema, a cidade onde fica o vinhedo de 12 hectares arrendado pelo casal Thaís e Paulo Gaudio, é a cidade mais fria do país: a temperatura pode cair abaixo de zero, é uma das raras cidades brasileiras com geadas em todos os meses do ano. Aliás, seu microclima mostra acentuada variação térmica no decorrer do dia.

“Isso significa que é comum amanhecer muito frio e em poucas horas a temperatura pode dar sensação de muito calor, registrando uma amplitude térmica entre 15 e 18 graus, o que é excelente para o vinho”, observa Gaudio.

Os vinhos do casal capixaba teve os seguintes vinhos premiados:

Grand Gold

Donna Malbec 2021

Cedro 2021

Gold

Donna Chardonnay 2022

Vitória Chardonnay 2022

Vitória Sauvignon Blanc 2022

Papagaio Charão Rose 2023

Espumante Gaudio Nature Sur Lie

Tatu Dourado (Laranja) 2023

Vitória Tinto 2022

Confira as fotos dos vinhos premiados nas categorias Grand Gold e Gold:

Fotos: Divulgação