Vítimas das chuvas: sistema prisional fabrica roupas infantis para doação

Cerca de quatro mil peças de roupas infantis foram produzidas no sistema prisional capixaba para doação às vítimas afetadas pelas fortes chuvas no Sul do Estado. As peças foram confeccionadas com os resíduos têxtil das fábricas de costura das unidades prisionais.

Leia também: Exposul 2024: variedade de comidas e bebidas será destaque no evento

Entre os materiais doados estão camisas, bermudas, conjuntos de frio infantil e demais itens como mochilas, tapetes, bolsas e amigurumis, bonecos feitos em crochê. Além das doações à população afetada, 31 caminhas pets também foram confeccionadas para cães e gatos da região.

Os materiais foram produzidos por detentos que atuam no Projeto Costurando o Futuro, que é responsável pela confecção de todo o uniforme utilizado pela população carcerária do Estado. As fábricas do projeto estão instaladas na Penitenciária Estadual de Vila Velha 1 (PEVV1), Penitenciária Estadual de Vila Velha (PEVV2) e Penitenciária de Segurança Média de Colatina (PSMECOL).

Sobre as doações para as vítimas das chuvas

O secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, explica que as doações são coordenadas pelo Governo do Estado, por meio do Programa ES Solidário. “Reunimos as doações na sede do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES), para entrega às vítimas das chuvas em Mimoso do Sul e demais municípios da região. Utilizamos resíduos de retalhos das fábricas das unidades prisionais para produzir peças de roupas e demais acessórios. É a forma que encontramos de levar ajuda e solidariedade a quem mais precisa neste momento. São materiais feitos com total qualidade e reaproveitamento”, disse Rafael Pacheco.

Três caminhões da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) auxiliam na entrega das doações aos municípios afetados, em conjunto com o CBMES.

Para apoiar as ações de ajuda realizadas pelo Governo do Estado, unidades prisionais também recebem doações de produtos essenciais para as vítimas das enchentes. Os donativos arrecadados são para os pontos de entrega do ES Solidário.

Saiba como ajudar na montagem dos kits de socorro humanitário:

Kit higiene

Sabonete em tablete

Escova Dental Infantil

Escova Dental Adulto

Pasta Dental em Creme Adulto (embalagem de 90g)

Pasta Dental em Creme Infantil (embalagem de 90 g)

Papel Higiênico (Pacote com 04 Rolos)

Toalha de Banho

Kit limpeza

Água Sanitária (frasco plástico de 05 litros)

Sabão em Pó (embalagem de 5kg)

Balde em Plástico (Capacidade mínima de 20 L)

Vassoura em Piaçava

Rodo Simples com Base Plástica

Pano de Chão

Escova para Limpeza

Esponja de Louça Dupla Face (pacote com 04 esponjas)

Sabão em Barra Multiuso (embalagem com 5 unidades de 200g)

Saco Plástico para Resíduos (capacidade para 100 L e 20 kg, na cor preta)