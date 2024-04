Vítimas das chuvas: veja como pedir auxílio financeiro de até R$ 8 mil

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em parceria com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), iniciou a campanha “SOS Sebrae”, que vai oferecer auxílio financeiro de até R$ 8 mil e consultorias para empreendedores que sofreram prejuízos por causa das chuvas.

Leia também: Motorista fica ferido após caminhão tombar em Cachoeiro

O auxílio financeiro destina-se à recuperação dos espaços físicos ou reposição de bens danificados e perdidos. O público-alvo são os microempreendedores individuais (MEIs), proprietários de microempresas (ME) e de empresas de pequeno porte (EPP). Confira neste passo a passo como solicitar o benefício:

Primeiro contato com o Sebrae/ES

Para solicitar o auxílio financeiro, o empreendedor precisa acionar o Sebrae/ES através do telefone ou WhatsApp 0800 570 0800, que está disponível 24 horas por dia, pelo site https://cliente.sebraees.com.br/sos-sebrae ou pessoalmente em um dos escritórios regionais mais próximos dos municípios atingidos.

Levantamento dos danos e das perdas

Após o contato, o empreendedor receberá a visita de um consultor do Sebrae/ES. Este profissional ajudará no diagnóstico da situação da empresa, avaliando os danos estruturais no espaço físico e catalogando as perdas de maquinários, equipamentos ou mobiliários. Serão feitos registros de imagens para evidenciar os prejuízos.

Obtenção de orçamentos e emissão de notas fiscais

Concluído o levantamento das perdas ou dos danos na estrutura física, serão necessários três orçamentos de compra ou contratação de serviços. O consultor do Sebrae/ES vai auxiliar as empresas na obtenção deles.

Prazo para reembolso do valor investido

O empreendedor deverá apresentar ao Sebrae/ES as notas fiscais dos itens comprados e serviços realizados para receber ressarcimento limitado a R$ 8 mil por CNPJ. O valor será reembolsado até 20 dias após o recebimento das notas fiscais.

Mais de 800 empresas devem ser beneficiadas

De acordo com o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, a previsão é que sejam aportados R$ 4 milhões em apoio aos empreendedores que, além do auxílio financeiro, vão receber, gratuitamente, uma consultoria financeira para a reconstrução do negócio ou de marketing para vender mais.

“Queremos assegurar que os donos de pequenos negócios tenham acesso a ferramentas para se reerguerem. A campanha é uma maneira de estarmos ao lado de quem movimenta a economia, contribuindo ativamente para uma recuperação mais rápida e eficaz. A nossa estimativa é atender, inicialmente, cerca de 800 empresas, mas este número pode ser ampliado se conseguirmos parceria com mais instituições”, destaca Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES.

Vale lembrar que o auxílio financeiro está disponível apenas para as pequenas empresas de municípios com declarações formais de situação de emergência ou de calamidade pública. Até a presente data, são eles: Muniz Freire, Alegre, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Mimoso do Sul, Muqui, Atílio Vivácqua, Rio Novo do Sul, Vargem Alta e Alfredo Chaves.

Perguntas e respostas sobre o SOS Sebrae

Para o auxílio financeiro, quais bens e serviços estão incluídos?

O subsídio poderá ser utilizado em serviços de reparo e manutenção (conserto de máquinas e equipamentos, serviços de pintura, limpeza, marcenaria, serralheria, obras e serviços de gráficas para reparação de fachadas e de sinalização interna), na aquisição de produtos (tintas e outros produtos de construção civil) e na compra para reposição de equipamentos ou mobiliários danificados (freezers, computadores etc.).

Quem pode acessar?

Micro Empreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). Somente podem ser atendidos espaços com destinação comercial junto aos órgãos competentes, incluindo ambientes como lojas físicas, postos e estações de trabalho, chão de fábrica, ponto de venda, recepção e áreas de circulação. É importante destacar que o empresário poderá ser atendido somente uma vez.

Até quando é possível solicitar o auxílio financeiro?

Durante a vigência do decreto de situação de emergência ou calamidade pública do seu município.

Escritórios do Sebrae/ES mais próximos dos municípios afetados:

Horário de atendimento: Segunda a Sexta, das 9h às 17h

Cachoeiro de Itapemirim

Avenida Beira Rio, 297, Guandú

Telefone: (28) 98804-6453

Guaçuí

Rua Capitão Waldir Alves Siqueira, 240, Centro

Telefone: (28) 98804-0865

Iúna

Rua Capitão João Inácio de Almeida, 200, CentroTelefone: (28) 99920-2424

Venda Nova do Imigrante

Av. Evandi Américo Comarela, 155, EsplanadaTelefone: (28) 98809-3338