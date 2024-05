Ação conjunta prende em flagrante suspeito de homicídio no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros e em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (27), um indivíduo, de 20 anos, suspeito de praticar um homicídio na zona rural do município.

O corpo da vítima, um homem, de 49 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (27) em um cafezal na localidade de Córrego da Cacimba, na zona rural de Pinheiros. A perícia da Polícia Científica (PCIES) esteve no local e constatou que haviam marcas de violência.

Segundo a PC, após colher informações no local, equipes da PCES e da PMES conseguiram identificar o suspeito de homicídio, de ser o autor do crime. Durante as diligências, o indivíduo foi localizado no bairro Nova Galiléia, também em Pinheiros. Foi realizado um cerco na residência e o suspeito acabou preso.

No local, a perícia constatou que a vítima recebeu aproximadamente 25 facadas nas regiões do abdômen, costas e membros superiores. “Durante depoimento, o suspeito alegou que a motivação do crime está relacionada a uma dívida de drogas. Ele devia cerca de R$ 500 a vítima”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Pinheiros, delegado Jameson Amaral.

O indivíduo foi conduzido a delegacia, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.