Acidente entre carreta e carro deixa uma pessoa morta no ES

Na tarde desta segunda-feira (27), por volta das 15h40, ocorreu um acidente entre uma carreta e um automóvel, em Aracruz.

Segundo a Policia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no Km 193 da BR-101 e, o condutor do carro, acabou morrendo no local do ocorrido.

A ocorrência ainda está em andamento. Mais detalhes em instantes.