Ação conjunta prende um dos criminosos mais procurados do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de São Mateus e com apoio da Divisão de Inteligência da Polícia Penal (DIPP), prendeu na manhã desta segunda-feira (13), um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo.

O indivíduo de 47 anos, estava foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV) desde o dia 17 de maio de 2023 e era considerado um dos criminosos mais procurados da região Norte do Espírito Santo.

Após receber informações de que o indivíduo estaria escondido na zona rural de São Mateus, a equipe da DIPP passou a realizar diligências para confirmar as informações. Ao descobrir o paradeiro, a equipe iniciou o trabalho de monitoramento do indivíduo, sendo que nesta segunda-feira (13), a equipe constatou que ele estava em um posto de combustível às margens da rodovia BR-101, no bairro Boa Vista, em São Mateus.

Com apoio de policiais civis de São Mateus foi realizada a abordagem ao foragido. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma carteira contendo R$ 355,00, quatro cartões de crédito em nomes diversos de mulheres, um documento de identidade com foto do foragido, uma carta em que menciona possível negociação e dividas de drogas e um aparelho celular.

Além de ser evadido do sistema prisional, havia também um mandado de prisão pela prática dos crimes de homicídio, roubo a banco, extorsão mediante sequestro, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Também havia um mandado de prisão por condenação com pena a cumprir de 30 anos e 8 meses de reclusão.

A investigação também aponta que ele seria membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) atuando no Espírito Santo. O indivíduo também teria ficado custodiado na Penitenciária Federal de Mossoró/RN por dois anos.

Ainda durante a abordagem, a equipe policial passou a ser hostilizada por um indivíduo, de 30 anos, que estava ingerindo bebida alcoólica no pátio do posto de combustível. A equipe determinou que ele se afastasse da abordagem, momento em que ele passou a xingar os policiais com palavras de baixo calão.

Logo, foi dada voz de abordagem ao indivíduo, que não obedeceu ao comando e continuava a proferir xingamentos contra a equipe. Foi necessário imobilizá-lo para garantir a segurança da abordagem.

Os dois indivíduos foram conduzidos à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi dado cumprimento aos mandados de prisão. O indivíduo de 30 anos foi autuado em flagrante por desacato. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional.