Ação da PRF resulta na recuperação de veículo clonado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal recuperou mais um veículo clonado que transitava no km 267 da BR-101, na Serra, na noite da última segunda-feira (13).

A PRF informou que policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia por volta das 20h30, abordaram um veículo Volkswagen/Polo Track, de cor branca, que ao avistar a viatura, acelerou realizando várias manobras evasivas, avançando o sinal vermelho e transitando pela contramão de direção.

No entanto, após acompanhamento tático do veículo, a equipe conseguiu abordar o condutor, que acabou sendo identificado. Durante vistoria no veículo, os agentes constataram que se tratava de um clone de um outro automóvel de mesma marca, modelo e cor, sendo que o original possuía restrição de furto ocorrido no dia 24 de janeiro desse ano, no município de Lauro de Freitas, na Bahia.

Sendo assim, a ocorrência foi encaminhada pelos agentes rodoviários para a 3ª Delegacia Regional da Polícia Civil, na Serra.