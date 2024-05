Guarda Municipal recupera motocicleta 2h após furto no ES

Numa ação rápida e com ajuda da tecnologia, a Guarda Civil Municipal de Vitória recuperou uma motocicleta que havia sido furtada em Cariacica, duas horas depois do crime, na última terça-feira (14).

De acordo com a ocorrência registrada, a motocicleta foi furtada em Campo Grande, por volta das 13h. O proprietário havia estacionado o veículo na rua para ir almoçar com parentes, mas ao retornar não encontrou mais o veículo. Logo, a vítima registrou o crime e a motocicleta passou a constar na lista de veículos furtados.

O criminoso e um comparsa, que o acompanhava em outra motocicleta, passaram a circular na capital, momento em que foram flagrados pelas câmeras do Cerco Eletrônico. “Fomos comunicados pelos operadores da Central de videomonitoramento sobre as características dos indivíduos suspeitos e os respectivos veículos. De posse das informações, realizamos buscas e conseguimos encontrar a motocicleta da vítima”, descreve o inspetor Fábio Calegari, do Grupamento de Apoio Operacional (Gaop).

O veículo foi abandonado na Rua Antônio Aleixo, no bairro Consolação. O suspeito conseguiu escapar antes da chegada da equipe da Guarda de Vitória. Já a 800 metros dali, na avenida Vitória, a motocicleta usada pelo comparsa foi encontrada abandonada. A motocicleta possuía sinais de adulteração e foi recolhida para um pátio autorizado.

Leia também: Condutor é indiciado por morte de motociclista em Presidente Kennedy

O caso foi registrado na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e a motocicleta devolvida ao proprietário.