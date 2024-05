Benefícios ajudam bares e restaurantes do ES a salvarem comércio

Em meio à inflação de alimentos e prejuízos da pandemia, que são sentidos até hoje, empresários do setor de bares e restaurantes do Estado ainda enfrentam altas taxas de endividamento.

Nesse sentido, o Sindicato dos Bares e Restaurantes do ES (Sindbares/Abrasel ES) passou a disponibilizar aos empreendedores capixabas benefícios que conseguem reduzir as operações comerciais em 15% – salvando assim postos de empregos e comércios com as portas abertas.

Apesar do último indicador publicado pelo índice Abrasel-Stone apontar um aumento relevante no movimento nos bares e restaurantes em comparação com os meses anteriores, os empresários continuam enfrentando um momento de instabilidade, com uma oscilação de consumo ainda significativa, como consequência da inflação alimentar. Só nos primeiros dois meses deste ano, a alta chega a 2,95%, ou seja, mais que o dobro do 1,25% do índice oficial de inflação deste ano.

O presidente do Sindbares/Abrasel no ES, Rodrigo Vervloet, explica que o sindicato procura estabelecer benefícios para contribuir com esse crescimento do setor, através da redução dos custos das operações dos bares e restaurantes. Um desses benefícios são tarifas diferenciadas de cartão de crédito.

Segundo o presidente, essas taxas, por exemplo, podem ajudar a aliviar o fluxo de caixa e a manter o capital de giro necessário para cobrir despesas operacionais. “Além disso, a assessoria jurídica e o incentivo fiscal oferecidos contribuem para mitigar os desafios enfrentados pelo setor, permitindo que os empresários se concentrem na recuperação e no crescimento de seus negócios”, afirma Vervloet.

Outros benefícios trabalhados pela instituição são a redução de taxa de cartões refeição, incentivo fiscal para as empresas, e parcerias com fornecedores, como instituições de ensino, insumos, equipamentos, automóveis, exames de medicina do trabalho, etc.

O presidente do Sindbares/Abrasel no ES ainda destaca que é importante manter esse suporte para que o setor de bares e restaurantes consiga otimizar as operações financeiras. “Em um momento desafiador como este, os recursos oferecidos pelo Sindbares/Abrasel são fundamentais para auxiliar os empresários do setor a enfrentarem os impactos da pandemia e manterem seus negócios em funcionamento. Assim, formando uma rede de relacionamento valiosa para oferecer auxílio em meio ao caos do dia a dia e compartilhar estratégias para superar os desafios”, defende o presidente.

Para conseguir os benefícios, os empreendedores capixabas que desejam se associar ao Sindicato, devem apenas entrar em contato com o Sindbares/Abrasel ES, via e-mail ou WhatsApp e preencher a documentação necessária solicitada pela equipe da associação.