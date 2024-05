Sindipostos e Detran|ES promovem ação pela paz no trânsito

O Sindipostos e o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) promoverão uma ação conjunta nesta quarta-feira (29), véspera de feriado, visando promover a paz no trânsito, em 12 postos na Grande Vitória. As intervenções acontecerão no período da tarde, das 16h às 18h, com a distribuição de material educativo e do adesivo #soudapaznotrânsito. Esta ação faz parte do movimento Maio Amarelo.

“Os postos estão inseridos nas rotinas das cidades e são locais de grande fluxo de pessoas e motoristas. Por isso, uma campanha como esta, tem muita relação com as nossas atividades e grande efetividade ao ser realizada em nossos estabelecimentos”, explica o presidente do Sindipostos, Maxwell Nunes de Paula.

Aliás, além do deslocamento natural de veículos nos postos de combustíveis, às vésperas de feriado, o movimento costuma aumentar, com as pessoas se preparando para a viagem.

“Essa parceria firmada com o Sindipostos agrega bastante para a educação de trânsito, tendo em vista que conseguimos abordar os motoristas e motociclistas em um momento importante, que é o de antes de se deslocarem de volta para casa, para o trabalho ou para viajar, por exemplo, com suas famílias. Ou seja, ao somarmos forças, trabalhamos para sensibilizar o condutor para que tome decisões corretas ao volante e faça a sua parte, evitando acidentes e contribuindo para que a paz no trânsito seja uma realidade todos os dias”, salienta o diretor geral do Detran|ES Givaldo Vieira.

Dinâmica

A intervenção nos postos acontecerá das 16h às 20h nesta quarta. Contudo, em cada um dos 12 postos participantes, teremos promotores que abordarão os motoristas para entregar o material educativo e o adesivo #soudapaznotrânsito.

Esse adesivo é daqueles de uso na parte traseira dos veículos, que fica na tampa do porta-malas. “Muitos de nós temos adesivos deste tipo em nossos carros, mas com outras mensagens. Nosso desejo é que as pessoas coloquem nos seus veículos para disseminarmos essa cultura de paz no trânsito, tão importante para a nossa sociedade”, finaliza Maxwell.

Serviço:

Horário: das 16h às 20h

Postos participantes

Posto PA – Vitória – Atlântica

Posto Presidente – Vitória – Vibra

Posto Norte Sul – Vitória – Vibra

Posto Mata Praia – Vitória – Shell

Posto Modelo – Vitória – Branca

Posto Coliseu – Serra – Vibra

Posto Serra Linda – Serra – Shell

Posto Champangnat – Vila Velha – Ipiranga

Posto Mais – Vila Velha – Branca

Posto Lube – Cariacica – Ipiranga

Posto Edepel – Cariacica – Shell

Posto Canaã – Viana – Ipiranga