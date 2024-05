Banco de Leite: estoque baixo aponta urgência para doações no ES

Este domingo (19) marcou o Dia Internacional de Doação do Leite Humano e os estoques dos bancos de leite capixabas precisam de novas doadoras. O Banco de Leite do Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) concentra os atendimentos de Vila Velha e diversas cidades do Estado, mas o estoque não recebe doação suficiente para todos os bebês que precisam.

De acordo com a enfermeira Assistencial do Banco de Leite do Himaba, Carolina Itabaiana Ferreira, o serviço precisa de novas doações. “Nossos estoques estão baixos, não conseguimos ofertar um grande volume para os bebês e, a partir de um determinado volume, já não conseguiremos manter o envio de leite humano”.

Diante disso, o Himaba reforça a importância das doações e da manutenção do estoque em nível adequado. A unidade é gerenciada pelo Instituto Acqua.

A doação é feita, especialmente, para a alimentação de prematuros, de baixo peso ou com intercorrências internados na UTI neonatal, aumentando as chances de recuperação, ganho de peso mais rápido, desenvolvimento com mais saúde e proteção contra infecções. Um litro de leite humano pasteurizado pode salvar até 10 bebês recém-nascidos por dia.

Além disso, o Himaba também é o único do Espírito Santo que realiza o acompanhamento inicial da terceira etapa do Método Canguru, a atenção humanizada aos recém-nascidos prematuros ou de baixo peso. “O método é fundamental para o fortalecimento e melhor desenvolvimento e recuperação dos prematuros, além da promoção do aleitamento materno que é importantíssimo para que esses bebês se desenvolvam de forma mais saudável e rápida”, explicou Carolina Ferreira. Os atendimentos são realizados no próprio Banco de Leite.

O Banco de Leite do Himaba funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. O atendimento é realizado somente por agendamento, seja pelo telefone (27) 3636-3151, pelo WhatsApp: (27) 99782-4542 ou pelo e-mail [email protected]. Saiba abaixo quem pode e como doar.

Quem pode doar

O leite materno pode ser doado por mães saudáveis que amamentam seus filhos exclusivamente até os 6 meses ou que já estejam em introdução alimentar e têm excedente de leite.

Como doar

A mãe deve realizar a coleta e armazenamento em potes de vidro com tampas de plástico, com prévia higienização e cuidados. O Banco de Leite fornece os potes, os materiais descartáveis e as orientações, além de fazer a busca dos volumes coletados na casa da doadora semanalmente.

Funcionamento do Banco de Leite – Himaba

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Canais de atendimento: Telefone: (27) 3636-3151 / WhatsApp: (27) 99782-4542

E-mail: [email protected]

O atendimento é realizado somente por agendamento, via canais destacados acima. Além das doadoras, o Banco de Leite do Himaba também atende público externo para tirar dúvidas e orientações pré-natal e pós-parto.