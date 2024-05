Bombeiros do ES procuram por desaparecidos e entregam medicamentos no RS

Os 15 homens do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) que permaneceram no Rio Grande do Sul estão atuando em duas frentes. O primeiro grupo busca por pessoas desaparecidas, nas margens Rio Taquari, que corta várias cidades.

Segundo o CBMES, essas buscas já duram três dias e, neste tempo, os capixabas já percorreram cerca de 60 quilômetros. Até o momento, nenhuma vítima humana foi encontrada. Nesta sexta-feira (17), os bombeiros localizaram animais mortos nas margens do rio.

O segundo grupo faz buscas no Arroio Boa Vista, no município de Teotônia. Estes militares também auxiliam na distribuição de itens de ajuda humanitária e na logística para entrega de medicamentos aos hospitais de Teotônia e de Lajeado.

Também na sexta-feira, as duas estações de purificação de água retornaram de Encantado para Porto Alegre, portanto, as três estações se encontram agora no QCG em Porto Alegre.

A previsão de chegada da terceira equipe, composta por 12 militares, é às 18h deste sábado (18). Esta equipe vai substituir os bombeiros que se encontram no Rio Grande do Sul.