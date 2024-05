Bombeiros retornam ao ES após missão no Rio Grande do Sul

Uma das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), que estava auxiliando nos trabalhos de busca e resgate no Rio Grande do Sul, chega ao solo capixaba na tarde desta sexta-feira (17).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), os militares retornam ao Estado após dez dias de trabalhos ininterruptos, com salvamento de pessoas e animais, em municípios gaúchos.

Leia também: Corpo de Bombeiros do ES envia terceira equipe para Rio Grande do Sul

Na chegada, eles serão recepcionados pelo governador em exercício, Ricardo Ferraço, além do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira. A recepção dos militares está marcada para acontecer na tarde desta sexta-feira (17).