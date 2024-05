Cachoeiro: criança é baleada na cabeça pelo próprio irmão no Zumbi

Uma criança, de 11 anos, foi baleada na cabeça pelo próprio irmão, de 15 anos, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu, nesta quinta-feira (30). A criança foi socorrida para o Hospital Materno Infantil (HIFA), no Aquidabã, e está estado gravíssimo.

O autor do disparo foi apreendido. Em depoimento aos militares, o adolescente relatou que jogou a arma em um matagal. Foram feitas buscas, mas nada foi encontrado.

Outras ocorrências no bairro Zumbi

Dois jovens, de 21 e 28 anos, foram presos com armas e drogas no bairro Otton Marins, em Cachoeiro de Itapemirim, na última quinta-feira (16). Segundo a Polícia Militar, os jovens são suspeitos de envolvimento de disputa no tráfico do bairro Zumbi.

De acordo com a PM, após denúncias, a equipe de Força Tática prosseguiu até uma casa no local para averiguar a informação. Ao realizar o cerco a residência e tentar contato com as pessoas do interior do imóvel, os policiais viram dois jovens em posse de arma de fogo. Nisso, eles tentaram fugir por uma varanda nos fundos do local que daria acesso a um terreno, prém, os policiais deram voz de parada.

Sendo assim, os militares abordaram os suspeitos e contra o de 28 anos, possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 2º Vara Criminal de Viana. Já o outro suspeito de 21 anos, também havia um mandado de prisão em aberto expedido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contra ele.

Com eles, os militares encontraram um revólver Taurus Calibre 38, um revólver Taurus Calibre 32 (sem numeração aparente), seis munições Calibre 38, 15 munições Calibre 32, R$ 50,00 em espécie, um rádio comunicador com base de carregamento, dois aparelhos celulares, cinco pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e um cordão de cor dourada.