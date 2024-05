Cachoeiro: projeto expande conteúdo digital sobre cultura popular

A Associação de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Cachoeirense – sociedade civil que atua há mais de 20 anos para manter vivos os grupos de patrimônio imaterial de Cachoeiro de Itapemirim – possui, desde 2023, um site próprio, com todas as informações sobre sua história e sua atuação. Inicialmente, esse portal foi estruturado por intermédio da Lei Rubem Braga de Incentivo à Cultura, da Prefeitura Municipal, podendo ser acessado em www.afci.site.

Como a entidade está em plena atividade e em constante crescimento, foi dado início ao projeto de expansão do site, realizado com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 08/2022 – Produção de Cultura Digital, da Secretaria da Cultura (Secult). A iniciativa conta ainda com apoio do Instituto Ádapo e do Studio Inovar Arquitetura.

Foram construídos os perfis de mais dez mestres da cultura popular (que até então não constavam na página) e o histórico de dez dos grupos associados. Esses conteúdos foram construídos após pesquisas de campo, entrevistas com os próprios mestres e representantes dos grupos de patrimônio, além de visitas aos locais onde eles atuam.

Um desses locais é Jacu, interior de Cachoeiro de Itapemirim, onde atua tanto a Charola de São Sebastião (única representante desse folguedo em todo o Espírito Santo) quanto o grupo Bate-Flechas de São Sebastião. “Bate-flechas e charola são muita coisa. Representam devoção para a minha família e também para quem recebe a gente nas jornadas”, afirma o mestre Adílio Quirino da Silva.

O resultado desse processo de ampliação do conteúdo do site foi apresentado ao público no sábado (18), durante a festa Raiar da Liberdade, no Quilombo Monte Alegre, naquele município. As páginas com os novos perfis de mestres e grupos contêm seus respectivos históricos e fotografias, que ajudam a contar um pouco de suas trajetórias.

“Precisamos conter o processo de esvaziamento dos nossos grupos, que ocorre por diversos motivos, como forma de sobrevivência de todos eles. Uma das maneiras de conseguir isso é dando cada vez mais visibilidade às suas atividades e aos seus integrantes. O portal da associação cumpre muito bem esse papel e é de suma importância para disseminar nossa cultura”, afirma o coordenador do projeto, Genildo Coelho Hautequestt Filho.

O portal oferece ainda informações sobre as ações realizadas pela entidade e os produtos já lançados e produzidos pela associação ao longo de mais de duas décadas de existência, como livros, documentários, exposições, CDs e oficinas.