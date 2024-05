Calor segue no ES nesta sexta-feira (10); confira a previsão do tempo

Nesta sexta-feira (10), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuvas ao longo do dia em toda a metade norte do Espírito Santo, na Grande Vitória e em trechos da região Serrana.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, não há expectativa de chuva nas demais áreas do estado. O vento sopra com moderada intensidade pelo litoral, com possibilidade de rajadas intensas no litoral sul.

Na Grande Vitória, previsão de chuva em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 30 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Sul, poucas nuvens e calor sem chuva. Vento moderado à forte no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, previsão de chuva em alguns momentos do dia apenas no trecho leste. Poucas nuvens e calor nas demais áreas, sem chuva. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 15 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, previsão de chuva em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, previsão de chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 34 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, previsão de chuva em alguns momentos do dia. Vento moderado no litoral. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.