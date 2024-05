Capixabas conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

O Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), em Barueri (SP), chegou ao fim no último sábado (27) com resultados expressivos para os atletas capixabas. Thaís Loureiro e Adriana Cristina subiram ao pódio e conquistaram as medalhas de bronze e prata, respectivamente.

Thaís Loureiro é contemplada pelo programa Bolsa Atleta e Adriana Cristina teve as passagens áreas concedidas pelo programa Voe Atleta, ambos da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Na faixa preta da categoria Adulta, Thaís Loureiro fez uma boa luta e conquistou o bronze. Já na faixa marrom da categoria Master, Adriana Cristina se destacou ao conquistar a medalha de prata.

Os gêmeos capixabas Raul e Ramon Schunk e Mateus Porto também participaram do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, mas não chegaram às finais. Ramon Schunk é contemplado pelo Bolsa Atleta e também viajou pelo programa Voe Atleta, junto a Mateus Porto.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior. Serão pagos aos selecionados 12 parcelas mensais, de acordo com a categoria: estudantil (R$ 500), nacional (R$ 1.500), internacional (R$ 2 mil) e olímpico (R$ 4 mil).

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.