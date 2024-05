Carreta com container tomba e interdita parcialmente a BR-101

Uma carreta carregada com container tombou e interditou parcialmente o km 193 da Rodovia BR-101, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na noite da última quinta-feira (2).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente do tipo tombamento aconteceu aproximadamente por volta das 23h30, interditando parcialmente a rodovia nos dois sentidos. Por causa do acidente, o trânsito fluiu no sistema de pare e siga.

Leia também: Estado de saúde do policial baleado na cabeça no ES é estável

A PRF informou que o condutor da carreta teve ferimentos leves e foi socorrido pela Eco101 para o Hospital São Camilo, em Aracruz. A previsão de serviço de destombamento do veículo está previsto para acontecer na manhã desta sexta-feira (3).