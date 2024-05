Casagrande autoriza grande obra de saneamento em cidade do ES

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta sexta-feira (24), em Alto Rio Novo, na microrregião Centro-Oeste, para realizar a inauguração de obras e fazer o anúncio de novos investimentos na cidade.

Foram entregues o novo sistema de iluminação de ruas, a nova agência do Detran|ES e a quadra poliesportiva da Escola Pastor Oliveira Nunes Carvalho, que será reformada e ampliada pelo Estado. Também foi autorizado o início da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município.

“É muito bom ter um estado organizado com capacidade de fazer investimentos como estes que estamos anunciando em Alto Rio Novo. Temos investido na educação, na saúde, no esporte, na agricultura e principalmente na infraestrutura. Entregamos no ano passado o maior percentual de investimento no País. Temos entregas nos 78 municípios capixabas, o que é motivo de muito orgulho”, afirmou o governador Casagrande, ao lado do prefeito Luiz Américo Borel.

Durante a agenda, foram entregues à população os novos sistemas de iluminação da cidade e do Estádio de Futebol José Silverol Colnago, com investimento de R$ 688 mil em recursos do Fundo Cidades. O sistema de iluminação contempla um total de 77 ruas, uma avenida, uma estrada, duas rodovias, beneficiando a Sede, os distritos de Monte Carmelo e Vila Palmerino, além de quatro praças nos bairros Santa Barbara e Padre Pedro. Foi realizada a troca da iluminação com substituição de antigas lâmpadas de vapor metálico por lâmpadas de LED.

“Com uma iluminação mais moderna e eficiente, além de significativa redução do consumo de energia elétrica e nos custos de manutenção do serviço, a cidade é beneficiada com o aumento da segurança em suas vias públicas, que passam a dispor de maior visibilidade durante a noite. Tudo isso resulta em mais qualidade de vida para a população e desenvolvimento para o município”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, gestora do Fundo Cidades.

Casagrande também fez a inauguração da quadra poliesportiva “Professor Weverton Emílio Monteiro” na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Pastor Antonio Nunes de Carvalho. A obra executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) teve investimento de R$ 2,47 milhões e vai atender os 680 alunos matriculados.

Ainda durante a solenidade, o governador autorizou a publicação do edital para a reforma e ampliação da Escola Pastor Oliveira Nunes Carvalho, com valor orçado de R$ 17,82 milhões. A obra contemplará um bloco educacional com salas de aula climatizadas, laboratórios, auditório, sala de leitura, cozinha, refeitório, entre outros espaços. Com as intervenções, haverá aumento de quatro salas de aula, ampliando a capacidade de atendimento da unidade de ensino.

Mais investimentos



A cidade de Alto Rio Novo, que conta com quase três mil condutores e uma frota de cerca de 4.500 veículos, pode comemorar. O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), inaugurou, nesta sexta-feira (24), o novo Posto de Atendimento Veicular (PAV) no município. A agência do Detran|ES passará a funcionar no seguinte endereço: Rua Eusébio de Souza Barros, 123, no bairro Santa Bárbara.

A unidade conta com mobiliário novo e tem, agora, um ambiente mais moderno, uma estrutura equipada com mobiliário seguindo o padrão atualizado do Órgão e respeito integral às normas de acessibilidade. O investimento foi de R$ 75 mil. O cidadão poderá realizar serviços nas áreas de Veículos, Habilitação e Infrações, como consultas, impressão de boleto, primeiro emplacamento, transferência, mudança de característica, segunda via de recibo, substituição de placa, recursos, entre outros.

“Futuramente, o PAV de Alto Rio Novo passará a contar também com uma estação mista de biometria e prova teórica. Ou seja, o munícipe não precisará mais se deslocar para outra cidade para realizar a coleta da biometria e as provas teóricas, seja para primeira habilitação, atualização ou de reciclagem”, adiantou a diretora Administrativa, Financeira e de Gestão de Pessoas do Detran|ES, Jociane Oliveira Martins.

O atendimento presencial no PAV de Alto Rio Novo é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e deverá ser agendado pelo interessado exclusivamente no site www.detran.es.gov.br.

Saneamento



O governador Renato Casagrande também assinou a Ordem de Serviço para o início das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Alto Rio Novo. Com um investimento de R$ 27 milhões, a obra beneficiará os bairros Padre Pedro I, Padre Pedro II, Santa Bárbara I, Santa Bárbara II, Geraldo Alves Caldeira e Centro. Com isso, o serviço de esgotamento sanitário na sede do município será universalizado, abrangendo 90% da população, que passará a ter o esgoto coletado e tratado.

A obra contempla a instalação de 2.586 ligações prediais, a implantação de 15 mil metros de rede coletora e a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), entre outras ações de infraestrutura. A previsão é que a conclusão ocorra no segundo semestre de 2027. A intervenção faz parte de um conjunto de investimentos estratégicos do Governo do Estado e da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), visando à melhoria dos serviços de saneamento básico em todo o Espírito Santo, por meio de um aporte de R$ 4,3 bilhões.

“Esta obra é um investimento no desenvolvimento da cidade, que contará com um sistema de tratamento de esgoto. Com essa ação vamos melhorar a qualidade de vida dos moradores, gerando emprego e renda, preservando o meio ambiente e contribuindo para a saúde pública. Entregaremos um sistema de esgotamento sanitário que atenda às necessidades atuais e futuras da população”, enfatizou a diretora de Engenharia e Meio Ambiente da Cesan, Kátia Côco.

Também estiveram presentes os prefeitos Jaílson Quiuqui (Águia Branca) e Hermínio Hespanhol (Mantenópolis); o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; os deputados estaduais Vandinho Leite e Raquel Lessa; e o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.