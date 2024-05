Ceasa-ES divulga edital de abertura de concurso público

Nesta quarta-feira (15), foi divulgado o Edital Nº 1/2024 referente ao concurso público da Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa-ES). No documento, constam as informações principais acerca de todo o processo. As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente via internet, na página de acompanhamento do certame: www.access.org.br/ceasa, e estarão abertas a partir das 14 horas do próximo dia 28 de maio de 2024 até as 23 horas do dia 4 de julho de 2024.

O processo tem o objetivo de suprir as necessidades da Administração Pública e das condições essenciais ao desempenho das atividades atribuídas à instituição. Serão ofertadas efetivamente 35 vagas, abrangendo níveis de Ensino Médio, Técnico e Superior, com formação de cadastro de reserva.

A realização do concurso público está sob a responsabilidade do Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano – Instituto ACCESS, desde a operacionalização de todas as fases até a publicação da listagem final de aprovados, bem como a publicação do ato que homologa o resultado final do certame.

A realização do concurso público se deve à necessidade de formalizar a contratação de empregos públicos efetivos, com o objetivo de qualificar a equipe e proporcionar um atendimento de melhor qualidade à população capixaba. A entidade organizadora do concurso público deverá cumprir as etapas e atividades descritas no cronograma de execução.

Informações gerais

As informações detalhadas estão descritas no Edital Nº 1/2024 publicado no site institucional da Ceasa-ES, no “Diário Oficial da Ceasa-ES”.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, durante o período mencionado acima, por meio do site: www.acess.org.br/ceasa. Para mais informações, clique aqui.