Com projeção de alta em 2024, economia capixaba é destaque internacional

Buscando apoiar a atração de investimentos externos, o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), instituições e empresas capixabas participam do Brazilian Regional Markets – BRM NY, em Nova Iorque (EUA).

O evento, que acontece na segunda-feira (13), mostra as vantagens do ambiente de negócios local que, com incentivos fiscais e segurança jurídica, permite que as empresas encontrem em terras capixabas um lugar para se desenvolver. Além de promover parcerias estratégicas para o Espírito Santo, o encontro também tem momentos direcionados ao Paraná e Santa Catarina.

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de Petróleo e Gás do Brasil, além de ser destaque nacional e internacional na produção de Café, no polo Mínero-metalúrgico e no setor de Rochas Ornamentais. Com um crescimento econômico estimado em 3,1% para 2024 pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), o Estado tem características fundamentais para atrair investimentos.

“O Espírito Santo tem localização estratégica no contexto brasileiro, estando próximo aos mercados das regiões Sudeste e Nordeste, com boa infraestrutura, bom ambiente de negócios e atividade econômica em expansão. Portanto, o Estado tem condições de atrair investimentos estrangeiros, nas estratégias de powershoring e friendlyshoring, para fortalecer ainda mais sua economia”, destaca o diretor de Riscos, Administração e Finanças do banco, Sávio Bertochi Caçador, que estará presente no evento.

Brazilian Regional Markets

Para o diretor de Negócios do Bandes, Marcos Kneip Navarro, que também representará o banco capixaba no encontro, é fundamental que a instituição esteja presente em iniciativas que promovam a troca de conhecimento no mercado internacional como o BRM NY.

“Para o Bandes, isso representa uma oportunidade valiosa de explorar novas possibilidades de colaboração e atração de investimentos para o Espírito Santo: de plantas industriais a cadeias produtivas de Inovação, por exemplo. O Bandes é um parceiro confiável no mercado capixaba, no nacional e agora temos a oportunidade de levar isso em nível internacional, com o apoio ao desenvolvimento sustentável, o incentivo à transição energética e o suporte às iniciativas de parcerias público-privadas que reflitam em bons projetos de infraestrutura para o Estado”, afirma.

Recentemente, investidores de São Paulo participaram da primeira edição do Brazilian Regional Markets, que discutiu as razões que atraem investimentos para o Espírito Santo e as perspectivas para o setor de Infraestrutura e Logística no Estado, entre outros assuntos. O evento, organizado pela Apex Partners, tem como objetivo expor as potencialidades regionais de mercados que estão fora das grandes metrópoles, possibilitando o crescimento econômico em diferentes regiões.

Informações sobre financiamento:

www.bandes.com.br/credito