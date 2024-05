Construção Civil: índice apresenta aumento no Espírito Santo

Estudo divulgado, nesta segunda-feira (13), pelo Instituto Jones dos Santos Neves, aponta que a variação mensal do custo médio por metro quadrado da construção civil no Espírito Santo, medido pelo SINAPI-ES, apresentou aumento (+0,41%) no mês de abril de 2024, em relação a março de 2024, com montante de R$ 1.581,43 por m².

Com esse resultado o estado se mantém na 5ª posição no ranking da variação do custo da construção civil, calculado pelo SINAPI-ES, em abril de 2024, com variação idêntica à média brasileira (+0,41%) no período.

LEIA TAMBÉM: Construção Civil criou mais de 8 mil empregos no Espírito Santo em 2023

Em relação ao acumulado nos últimos 12 meses, os custos da construção civil no Espírito Santo, calculados pelo SINAPI-ES registraram elevação de +2,35% no período. Nessa base de comparação, a variação estadual foi inferior à registrada no Brasil (+2,51%) e superior a região Sudeste (+2,01%).

Em relação aos componentes do índice SINAPI-ES, em abril de 2024, o custo mensal com os materiais utilizados na construção civil apresentou redução de -2,03%, na comparação com o mês anterior, enquanto que a variação em 12 meses caiu -2,27%. Para o CUB-ES, o desempenho do componente materiais apresentou aumento de +0,22%, comparado a março de 2024 e crescimento de +1,19% nos últimos 12 meses. Em relação aos custos da mão de obra, o índice SINAPI-ES apresentou crescimento de 4,01%, em abril de 2024 quando comparado ao mês anterior, e aumento de +9,59% em 12 meses. No CUB-ES, o custo da mão de obra se manteve estável (0,00%) na variação mensal e em 12 meses, a variação foi de +9,72%.

Na composição dos custos medidos pelo SINAPI-ES, em abril de 2024, o componente material apresentou participação de 58,26% e a mão de obra de 41,74%. Os mesmos componentes levantados para o CUB-ES registraram participações de 52,63% para materiais e 43,28 para mão de obra, no período. Na análise dos índices de custos e de valorização imobiliária dos últimos 12 meses, o índice SINAPI-ES registrou 102,35 pontos, enquanto o CUB-ES 104,93 pontos, no mesmo período.