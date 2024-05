Mulher pede medida protetiva após incêndio em apartamento no ES

Após o incêndio desta quinta-feira (16), em um apartamento na Praia de Itaparica, em Vila Velha, a mulher de 47 anos relatou a Policia Militar (PM), que teria sido agredida pelo marido, momentos antes do apartamento pegar fogo.

Leia também: Mulher tem carro quebrado por motorista alterado em Cachoeiro

Os policiais militares estiveram no local, onde equipes do Corpo de Bombeiros já haviam interditado a rodovia e atuavam no controle do incêndio no apartamento.

Segundo a Polícia Militar, a moradora do imóvel relatou aos militares que foi agredida pelo marido, saindo assim de residência. Logo após, viu as chamas vindo de seu apartamento, mas não soube dizer como começou.

A mulher de 47 anos, foi atendida no local pelo SAMU e, posteriormente, acompanhada pelos militares até a casa de familiares.

Incêndio

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, por volta das 17h desta quinta-feira (16), para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência, no bairro Praia de Itaparica, em Vila Velha.

Assim, chegando ao local, a equipe de bombeiros constatou que as chamas atingiam um apartamento no último andar (15⁰) de um edifício. Os militares realizaram o planejamento e começaram o combate, sendo necessário utilizar o sistema de água do prédio e o uso de ventilação forçada.

Segundo o corpo de bombeiros, o fogo foi extinto, mas houve destruição considerável em todo apartamento e destruição total em cômodo lateral, com descolamento de placa de cimento e exposição de ferragens da laje.

Não houve nenhum ferido ou fatalidade. Também não foi encontrado nenhum animal. O local foi devidamente isolado e demais precauções tomadas na segurança do prédio.