Da Vitória lamenta tragédia no RS e cobra verba pós chuvas no Sul do ES

O deputado federal Da Vitória (Progressistas) lamentou a tragédia provocada pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul e apontou preocupação com a destinação de recursos para a reconstrução de cidades também afetadas por temporais no Sul do Espírito Santo, em março deste ano.

“A Câmara dos Deputados não medirá esforços para dar todo apoio ao Estado do Rio Grande do Sul e as cidades que estão sofrendo com as chuvas. Infelizmente, já são mais de 90 mortos. Assim como nós seguiremos na defesa para que os recursos federais também possam chegar ao Espírito Santo para socorrer os municípios que sofreram com as chuvas no fim de março”, ressaltou o parlamentar.

Apesar do pior já ter passado, muitas cidades capixabas atingidas pelas chuvas ainda carecem de ajuda para reconstrução.

“Muita coisa ainda ser feita aqui para reconstruir o que foi atingido e o Governo Federal precisa investir no nosso Estado”, destaca Da Vitória.