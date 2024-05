Deputado propõe alteração nas guardas municipais do ES

Reconhecer as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública do Espírito Santo é a finalidade do Projeto de Lei (PL) 185/2024, apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Lucas Scaramussa (Podemos), rebatizando as instituições como Polícia Municipal.

Assim, será assegurada a utilização da nova denominação às “guardas municipais, guarda civil, guarda civil municipal e guarda civil metropolitana”, diz trecho da proposta. Por conseguinte, seus agentes passariam a ser designados de policiais municipais.

LEIA TAMBÉM: O que esperar de Cármen Lúcia no TSE? Entenda perfil de atuação da ministra

Scaramussa destaca, na justificativa do projeto, que as Guardas Municipais desempenham atividades de segurança pública essenciais para atender às necessidades da população. “Sua presença e atuação contribuem significativamente para a prevenção, inibição e coibição de infrações de natureza penal, administrativa e atos infracionais que possam ameaçar o patrimônio municipal e a integridade dos cidadãos”, enumera.

Segundo ele, o Supremo Tribunal Federal (STF) já ratificou o reconhecimento das Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública. “O meu propósito é fortalecer as ações de proteção à comunidade, promover maior integração entre as forças de segurança e garantir melhores condições para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à segurança e bem-estar dos cidadãos”, explica.

De acordo com a matéria, o governo estadual poderá oferecer, mediante convênio com as prefeituras que têm Guarda Municipal, cursos de formação, treinamento e aperfeiçoamento dos agentes de segurança.

Tramitação

O PL 185/2024 vai tramitar nas comissões de Justiça, Segurança e Finanças para análise e emissão de parecer. O procedimento antecede a votação da matéria pelo Plenário.