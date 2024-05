Eleições: Coser inicia série de debates para elaborar Programa de Governo

O deputado estadual João Coser (PT) inicia nesta quinta (16) uma série de seminários e debates para elaboração do Programa de Governo de sua pré-candidatura à Prefeitura de Vitória.

O ato de abertura contará com a presença do diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Pablo Silva Lira, que fará uma palestra abordando um panorama sobre a cidade de Vitória. O evento será aberto ao público e acontecerá no Clube Álvares Cabral, no Espaço Espelho D’água, às 18h30.

De acordo com a coordenação do Programa de Governo, o encontro tem por objetivo mobilizar e envolver os moradores de Vitória e os diversos segmentos que compõem a cidade, bem como apresentar como será a dinâmica dos trabalhos e como as pessoas vão poder participar.

Para João Coser, o diálogo será o fio condutor de todo o processo. “Vamos fazer a construção do nosso Programa de Governo de forma participativa, ouvindo a população das nove regiões de Vitória, os diferentes segmentos, organizações não governamentais, a academia e todos que tenham interesse em contribuir para que a cidade recupere seu protagonismo, retome sua liderança política e econômica, volte a desenvolver projetos e a realizar obras estruturantes; possa, assim, recompor seu processo de inclusão social”.

João ressalta que, ao dividir com a cidade a elaboração do Programa de Governo, ele compartilha com os moradores os seus sonhos e esse passa a ser um projeto coletivo. “Esse não é um projeto pessoal, nem solitário. É um projeto de muitos! Não tenho a pretensão de achar que tenho solução para todos os problemas da cidade. Vamos discutir e construir os melhores caminhos juntos. Já fizemos assim uma vez e vamos fazer novamente!”