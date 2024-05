ES envia quarta equipe de bombeiros capixabas para o Rio Grande do Sul

Na manhã desta terça-feira (28), 12 homens e dois cães de busca e resgate do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) partiram em missão para o Rio Grande do Sul. Essa é a quarta equipe enviada pelo Espírito Santo para prestar apoio ao povo gaúcho, após as fortes chuvas que atingiram o Estado do sul do País.

A guarnição saiu do Espírito Santo às 10 horas desta terça-feira (28) e a previsão é que chegue ao Rio Grande do Sul na quinta-feira (30). No Estado gaúcho, os capixabas ficarão à disposição do Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, para dar continuidade às ações de busca, salvamento e distribuição de ajuda humanitária.

O envio de equipes é coordenado, em âmbito nacional, pelo Conselho Nacional de Bombeiros Militares (Ligabom), que realiza a integração das corporações de todo o Brasil. O objetivo é que os efetivos dos estados sejam empenhados para atender às demandas do Rio Grande do Sul de forma integrada e sem desperdício de recursos. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, deu autorização permanente para o envio de bombeiros capixabas, conforme solicitado pelo planejamento nacional.

Outras três equipes capixabas já retornaram do RS

O Espírito Santo participa de um esforço nacional de auxílio ao povo do Rio Grande do Sul. Desde o início de maio, quatro equipes de bombeiros militares já foram enviadas para atuar no Estado. O governo capixaba prestará apoio enquanto for solicitado pelo governo gaúcho.

A primeira guarnição, composta por 11 militares e dois cães da equipe k9, saiu do Espírito Santo no dia 3 de maio e retornou no dia 17. A segunda equipe, composta por 15 militares, saiu do Espírito Santo no dia 6 de maio e retornou no dia 20. A terceira equipe, com 12 homens e um cão de busca e resgate, saiu no dia 16 e retornou nesta terça-feira (28). A quarta equipe, que saiu do Estado também nesta terça-feira tem previsão de permanecer na missão até o dia 09 de junho.

Desde o início da missão, os bombeiros capixabas resgataram 286 pessoas e 81 animais em áreas alagadas, além de localizar restos mortais de duas vítimas que foram soterradas. A terceira equipe, que chegou nesta terça-feira (28), foi recepcionada pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Eugênio Ricas, que parabenizou os militares.

“Temos que agradecer e parabenizar a equipe que está chegando agora. O trabalho que vocês prestaram lá foi fundamental e vocês só puderam prestar esse apoio porque, muitas e muitas vezes, vocês fizeram esse trabalho aqui no Espírito Santo. Vocês realmente são heróis para a gente. Os bombeiros lidam com o salvamento de vidas, recuperação de cidades… eu admiro este trabalho e não é à toa que o Corpo de Bombeiros é uma das instituições mais respeitadas pela sociedade”, enfatizou Eugênio Ricas.

O comandante-geral do CBMES, coronel Alexandre Cerqueira, destacou o comprometimento dos militares com a missão: “Ser bombeiro é mais que um serviço, é um estilo de vida. Cada um de vocês cumpriu com empenho esta missão e eu agradeço, aqui, não só aos militares, mas também às famílias que compreendem a necessidade da nossa presença onde os desastres acontecem. Também temos que reconhecer a sensibilidade do governador Renato Casagrande, que nos deu autorização permanente para o envio de bombeiros”, pontuou.