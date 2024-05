Saúde: Casagrande entrega unidade capaz de atender 3 mil usuários

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, neste sábado (25), em Conceição da Barra, na microrregião Nordeste, para a inauguração de novos serviços de saúde e a autorização para a reconstrução da Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Córrego do Cedro.

Também foi entregue uma motocicleta 0 km que atenderá o Setor de Vigilância Ambiental. A solenidade teve a participação do prefeito Mateusinho Vasconcelos, além de outras autoridades.

LEIA TAMBÉM: Farmácias em Cachoeiro: veja quais estão abertas neste domingo (26)

“É uma alegria realizar entregas tão importantes em diversas áreas como, por exemplo, na saúde, que está recebendo duas novas unidades de saúde e uma farmácia municipal. Estamos investindo também na educação com a reforma e ampliação da Escola Córrego do Cedro, que atende hoje a mais de cem estudantes. Essas obras são uma prova do nível de organização do Governo do Estado. Queremos que o Espírito Santo seja uma referência em serviços públicos para todo o País”, afirmou o governador.

Durante a agenda, Casagrande inaugurou a obra de reforma do prédio que vai abrigar a Unidade de Saúde do Centro, que atende a 3.000 usuários, a Unidade de Saúde da Vila dos Pescadores, que atende a 2.700 moradores, e a Farmácia Básica Municipal, que conta hoje com 5.000 usuários cadastrados. A obra teve um investimento de R$ 1,04 milhão com recursos provenientes do Fundo Cidades, gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Todos os três serviços estão agora concentrados no imóvel localizado na Rua Benônio Falcão, no Centro de Conceição da Barra. O prédio dispõe de cinco consultórios médicos com banheiros, um consultório dentário, sala de espera, duas salas de enfermagem, sala de expurgo, banheiros masculino e feminino adaptados para pessoas com deficiência, cozinha, almoxarifado, salas para agentes comunitários, além de auditório com capacidade para 25 pessoas.

A obra envolveu serviços de troca do sistema elétrico e das portas de madeira, bem como a modernização do sistema de esgoto, instalação de quatro novas janelas com grades, reforma do reboco das paredes e pintura interna e externa.

“A saúde é uma das áreas estratégicas do Governo do Estado, além de ter relação direta com a qualidade de vida. Isso é que o Fundo Cidades vem proporcionado com investimentos em todas as regiões do Espírito Santo, sempre em parceria com as gestões municipais. O novo prédio vai garantir conforto não apenas aos usuários, mas também para os servidores da Saúde, contribuindo para a melhora da qualidade na prestação dos serviços”, comentou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também foi realizada a entrega de aparelhos de ultrassonografia, Raio-X e uma motocicleta para uso da Secretaria Municipal de Saúde, adquirida por R$ 23 mil, também com recursos do Fundo Cidades. O veículo vai atender o setor de Vigilância Ambiental, que utiliza o veículo para visitas periódicas de imóveis, com objetivo de orientar a população para prevenção contra arboviroses. Já os aparelhos médicos foram adquiridos com recursos do Fundo Estadual de Saúde, com investimento total de R$ 707 mil.

O aparelho de Raio-X e um dos ultrassons serão instalados no Hospital Municipal e vão atender toda a população do município. O outro aparelho de ultrassom foi destinado ao Pronto Atendimento (PA) do distrito de Braço do Rio. Com isso, os esses exames que eram ofertados no município de Nova Venécia, por meio da Rede Cuidar, passam a ser realizados também em Conceição da Barra.

O governador fez uma visita técnica às unidades básicas de saúde (UBS) em construção no município dentro do Plano Decenal de Atenção Primária à Saúde (APS+10), da Secretaria da Saúde (Sesa). Conceição da Barra vai receber UBSs nas localidades de Braço do Rio, Cobraice e Sayonara, com investimento de R$ 6,45 milhões. O objetivo do investimento para a construção das unidades é ampliar o acesso da população aos serviços de saúde. Ao todo, o programa contempla 52 municípios de todas as regiões do Estado e financia a construção de 110 novas UBS. O investimento total previsto é de R$ 317 milhões.

Mais investimentos



Ainda durante a solenidade, o governador assinou a Ordem de Serviço para a reconstrução da EEEF Córrego do Cedro. A obra vai ser executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), com investimento de R$ 10 milhões. O prazo para conclusão é de 720 dias.

A reforma e ampliação terá uma área construída de 2.731,79 metros quadrados implantada em um terreno de 8.440,96 metros quadrados, A unidade contará com dez salas de aula, sala de leitura, laboratório de ciências, refeitório, área administrativa e de serviço, quadra poliesportiva, vestiários, pátios coberto e descoberto. “Um grande investimento está acontecendo neste momento. Estamos reconstruindo uma nova escola para o município. É um investimento que trará um novo dinamismo para a educação”, comentou o diretor-presidente do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.

Também estiveram presentes o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos; o prefeito de São Mateus, Daniel Santana; os deputados estaduais Alexandre Xambinho e Vandinho Leite; além dos secretários de Estado, Felipe Rigoni (Meio Ambiente e Recurso Hídricos) e Flávia Mignoni (Comunicação Social).