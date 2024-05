ES inicia serviço de Oncologia em Oftalmologia aos pacientes do SUS

Em uma parceria entre o Governo do Espírito Santo e o Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), o Sistema Único de Saúde (SUS) capixaba ganha um novo serviço especializado, o de Oncologia em Oftalmologia. O serviço é inédito no Estado e começará os atendimentos no próximo dia 1º de junho. Antes, os pacientes eram encaminhados para outros estados para realizar os tratamentos.

Os atendimentos de Oncologia em Oftalmologia acontecerão semanalmente, todas as quintas-feiras, no Hucam, localizado em Vitória. O acesso às consultas ocorrerá por meio da Regulação Estadual, com atendimento iniciado na Atenção Primária.

“É um momento especial que vivenciamos no Sistema Único de Saúde capixaba. Antes, o paciente precisava se deslocar para outros estados para realizar o tratamento. Com esse serviço inédito e os esforços de ampliar, cada vez mais o acesso da população à saúde, e atendendo a uma solicitação do governador Renato Casagrande de reduzir a distância entre o paciente e o serviço, vamos oportunizar o tratamento no Estado, com a referência que é o Hucam”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

O novo serviço engloba, além das consultas ambulatoriais, as cirurgias, caso necessário, e o tratamento. E poderá atender pessoas de 18 a 100 anos com tumores corneanos e/ou conjuntivais; neoplasia escamosa da superfície ocular (carcinoma, neoplasia in situ); Melanose primária adquirida (MPA); Papiloma; Granuloma; e Nevus.

Atualmente a Secretaria da Saúde (Sesa) tem 53 pacientes cadastrados no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD) em tratamento para neoplasia maligna do olho. O serviço poderá atender novos diagnósticos.

De acordo com o subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, todas as tratativas para a oferta do serviço já vinham sendo feitas e, após a reunião dessa terça-feira (14), as equipes técnicas conseguiram finalizar a proposta.

“Prontamente o Hucam se organizou para colocar a agenda à disponibilidade do atendimento e o serviço será iniciado já no próximo mês. É uma conquista importante para todos nós capixabas e, em especial aos usuários do Sistema Único de Saúde”, disse o subsecretário.

Novo serviço especializado do SUS capixaba

Consultas em Oncologia em Oftalmologia

A entrada para o acesso ao serviço acontece pelo atendimento na Atenção Primária à Saúde, na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência do cidadão. O profissional que o atendê-lo irá encaminhá-lo ao serviço, por meio da Regulação Estadual

O serviço atende pessoas de 18 a 100 anos

Após a confirmação do agendamento e a marcação da consulta, ela será realizada no Hucam, em Vitória. Os atendimentos acontecerão semanalmente, todas as quintas-feiras

Com a confirmação do diagnóstico para tumores corneanos e/ou conjuntivais; neoplasia escamosa da superfície ocular (carcinoma, neoplasia in situ); Melanose primária adquirida (MPA); Papiloma; Granuloma; e Nevus, o tratamento é iniciado