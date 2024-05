Esquema de segurança especial para Fluminense e Sampaio Corrêa no ES

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) planejou um esquema especial de segurança para o jogo entre Fluminense e Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira (1°), no Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica. As equipes se enfrentam no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 16 horas.

Leia também: Homem é morto a tiros na porta de mercearia em Itapemirim

O planejamento para o jogo de Fluminense e Sampaio Corrêa prevê que cerca de 200 agentes das forças de segurança estejam empenhados no esquema especial, que inclui reforço de efetivo na Delegacia Regional de Cariacica, policiamento ostensivo no entorno do Estado, equipes de prontidão para emergências e ordenação do trânsito local.

O maior contingente é da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Serão 133 militares dedicados exclusivamente ao evento, realizando policiamento ostensivo e preventivo. Além de policiais a pé e em viaturas, o evento vai contar o Regimento de Polícia Montada (RPMont), Batalhão de Missões Especiais (BME) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran).

A Guarda Municipal de Cariacica vai empenhar 45 agentes, entre agentes de trânsito e comunitários, que vão atuar no entorno do EstádioKleber Andrade e na organização do trânsito na região. Além disso, haverá apoio de policiais militares do 1º Batalhão da PMES, em Vitória, e da Guarda Municipal de Vitória, no deslocamento das delegações.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai providenciar reforço no plantão da Delegacia Regional de Cariacica para dar celeridade ao recebimento de possíveis ocorrências. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) atua no evento de forma preventiva, realizando a fiscalização do espaço e mantendo equipe de prontidão em caso de necessidade de atendimento de emergência.

O planejamento da Sesp está centrado, principalmente, nos horários de entrada e de saída dos torcedores do EstádioKleber Andrade. Para evitar tumulto, foram adotadas medidas específicas, visando facilitar o fluxo na entrada do Estádio, incluindo a abertura antecipada dos portões, para a entrada das torcidas.