“Está valendo a pena”, diz produtor de tangerina em Conceição

As técnicas de cultivo de frutas cítricas como a tangerina ponkan foram o grande destaque de mais uma edição do evento Dia de Campo, dentro do projeto Arranjos Produtivos, da Assembleia Legislativa (Ales). A orientação prática para diversos agricultores aconteceu na quinta-feira (2), em uma propriedade rural em Conceição do Castelo, e incluiu, entre as situações da rotina da produção, o reconhecimento de pragas e a poda de plantas.

“Eu só produzia café e comecei a produzir ponkan há 15 anos. Com certeza está valendo a pena. A tangerina tem alguns segredos, como a forma certa de fazer a poda. Eventos como esse trazem o conhecimento para os produtores”, disse João Gotardo Dariva, mais conhecido como Zezinho, dono da propriedade onde o evento foi realizado.

O coordenador técnico do projeto, Douglas Gasparetto, destacou que o Arranjos Produtivos incentiva para que os produtores produzam mais de uma cultura nas propriedades.

“De dois anos pra cá, alguns produtores do estado começaram a diminuir a produção de tangerina ponkan por causa do preço do café. Com o trabalho desenvolvido no Arranjos Produtivos, algumas culturas foram novamente potencializadas. Hoje, não temos só a monocultura. Temos várias culturas dentro de uma propriedade”, afirmou Gasparetto.

O projeto Arranjos Produtivos é uma parceria da Casa dos Municípios da Ales e do governo do Estado, com o apoio das prefeituras. Os trabalhos, iniciados em 2023, têm o objetivo de fortalecer arranjos produtivos já existentes e criar novas opções para os pequenos agricultores, impulsionando a agricultura familiar.

“É uma grande oportunidade para o produtor plantar mais e melhor. Uma oportunidade que Assembleia oferece para que o pequeno agricultor tenha oportunidade de geração de emprego e renda”, avaliou a secretária da Casa dos Municípios, Joelma Costalonga.

A propriedade onde o evento aconteceu tem cerca de 13 mil pés de tangerina ponkan, com uma produção estimada de até 10 mil caixas da fruta. Conceição do Castelo é o segundo município com a maior produção de ponkan no estado, ficando atrás apenas de Domingos Martins. Em 2022, o Espírito Santo produziu 30 mil toneladas de tangerina ponkan.

Foto: Eduardo Dias