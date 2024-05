Estação de Água de Reuso no ES: ordem de serviço é assinada nos EUA

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), assinou, nessa segunda-feira (13), a ordem de início dos serviços de construção, operação e manutenção de estação de tratamento de efluentes sanitários e fornecimento de água de reuso no município de Vitória.

A solenidade aconteceu durante o painel ES Day, que faz parte da programação da edição internacional do evento Brazilian Regional Markets (BRM), promovido pela Apex e EQI Investimento e que acontece em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM: Ibitirama lidera o acompanhamento de beneficiários do Bolsa Família

O acordo firmado entre o Governo do Estado, por meio da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), e o consórcio multinacional GS Inima, tem investimento estimado de R$ 240 milhões. A empresa foi a vencedora do leilão, realizado pela Companhia na B3, em São Paulo, e começará a operar daqui a 24 meses.

O projeto prevê a construção de uma Estação de Produção de Água de Reúso (EPAR) com capacidade de transformar 300 l/s de esgoto sanitário em água de reúso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi, em Vitória, até o Polo Industrial no município da Serra. O prazo de contrato é de 30 anos. No acordo, a ArcelorMittal Tubarão se compromete a adquirir o volume de 200 l/s.

A ação beneficiará moradores dos bairros da zona norte da capital Vitória, além de seis bairros da Serra: Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima.

“Esse é um investimento importante e que demonstra a importância da criatividade na busca de soluções através de medidas que gerem benefício para toda a sociedade. O esgoto vai virar água para ser utilizado para resfriar o sistema industrial da empresa siderúrgica. Isso significa mais segurança hídrica, pois você afasta a necessidade da utilização da água dos mananciais no processo industrial, deixando esse recurso para os consumidores residenciais”, afirmou o governador Casagrande.

O presidente da Cesan, Munir Abud, aproveitou o evento para apresentar as oportunidades de investimento para os mercados nacional e internacional. “Em outubro, vamos realizar a maior PPP da história do Espírito Santo no valor de R$ 7 bilhões e que vai permitir a universalização do saneamento. Estamos desenhando uma PPP de água de reuso para a Vale, que é algo extremamente sustentável. Segundo o Instituto Trata Brasil, esses investimentos vão gerar cerca de 20 mil empregos no Estado, além de elevar o IDH e incentivar o turismo”, afirmou.