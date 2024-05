Estado anuncia obras de adaptação e construção de escolas em Iúna

O governador do Estado em exercício, Ricardo Ferraço, esteve, nesta sexta-feira (17), no município de Iúna, na microrregião Caparaó, para anunciar novos investimentos em obras de adaptação às mudanças climáticas, construção de escolas, calçamento rural e novos equipamentos esportivos. A solenidade aconteceu na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Deolinda Amorim de Oliveira, no bairro Quilombo, que foi totalmente reformada com recursos estaduais.

“A organização que o Estado do Espírito Santo conquistou ao longo dos anos nos permite confirmar uma série de investimentos significativos para os municípios. É o que acontece aqui em Iúna, com obras para transformar a vida de quem mora aqui. Num mesmo dia são mais de R$ 25 milhões em recursos públicos, dinheiro do contribuinte retornando para a sociedade em investimentos qualificados. Educação, esporte, infraestrutura e muito mais. Mantemos o Governo equilibrado, com capacidade de investir nos 78 municípios capixabas”, destacou Ricardo Ferraço.

Durante a solenidade, foi autorizada a construção de uma ponte localizada na Rua Vereador Braz Lofêgo, que dá acesso ao Parque Industrial Ronaldo Ambrosio Rodrigues. A obra será executada pela Prefeitura Municipal com recursos provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, do Governo do Estado. O investimento previsto é de R$ 3,84 milhões, beneficiando de forma direta mais de cinco mil habitantes.

Ligação entre os bairros Niterói e Guanabara, o empreendimento vai substituir a antiga ponte sobre o Rio Pardo que, segundo a administração municipal, foi construída em local impróprio, ocasionando estreitamento do curso d’água, e dessa forma causando represamento e enchentes. O local foi classificado como área de risco, de acordo com o Plano de Contingência da Defesa Civil.

A nova ponte, com base em estudos hidrológicos, terá localização estratégica, afastada de pontos de curva do rio e de áreas de estreitamento do curso d’água. Terá aproximadamente 45 metros de comprimento e 10 metros de largura, sendo apoiada sobre nove longarinas, para maior resistência, estabilidade e capacidade de carga.

“Esta é mais uma ação do Governo para fazer com que as nossas cidades se tornem mais resilientes aos efeitos das mudanças climáticas. Em Iúna, com a nova ponte vamos garantir segurança e proteção à vida, reduzindo risco de inundações que ao longo de anos vêm afetando a região. Também vai melhorar a acessibilidade a serviços essenciais, como escolas e unidades de saúde, além de otimizar o tráfego de veículos, evitando congestionamentos”, explicou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Melhorias de escolas em Iúna

Em Iúna, o Governo do Estado autorizou obras que beneficiarão a comunidade escolar local com o repasse de mais de R$ 17 milhões para construção e melhorias de escolas. Os recursos são provenientes do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). O governador em exercício autorizou a construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Santa Clara do Caparaó, por meio do repasse estadual no valor de R$ 2,72 milhões.

A unidade terá seis salas de aula, além de toda a estrutura necessária para as atividades, como banheiros, cozinha, área de serviço, diretoria, arquivo, secretaria, sala dos professores, almoxarifado, biblioteca, laboratório, sala de vídeo, planejamento, pátio e auditório. Por meio dessa intervenção será possível a manutenção de 250 vagas e a criação de 300 novas vagas na Rede Pública Municipal. A unidade ainda vai ganhar uma quadra poliesportiva coberta, com investimento de R$ 1,29 milhão.

Também foi assinada a Ordem de Serviço para o início da reforma da EMEF Dr. Nagem Abikahir, com repasse de R$ 13,61 milhões. A escola contará com 16 salas de aula em dois pavimentos, dois banheiros, cozinha, área de serviço, diretoria, arquivo, secretaria, sala dos professores com sanitários, almoxarifado, biblioteca, laboratório e auditório. As intervenções possibilitarão a manutenção de 621 vagas e a criação de mais 630 novas vagas na Rede Pública Municipal.

Dois destinos turísticos entre os mais “instagramáveis” da região do Caparaó capixaba terão a estrada de acesso pavimentada. Em alguns meses, quem quiser visitar Hidrolândia ou o Poço do Egito, ambos em Iúna, poderá chegar a essas localidades já com o calçamento rural instalado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), em parceria com a Prefeitura Municipal.

Ao todo, o município vai receber oito mil metros quadrados de blocos intertravados (tipo holandês) para calçar 1.500 metros de estradas. Para a realização da obra, o Governo do Estado está investindo R$ 680 mil na aquisição dos blocos. Após a entrega, a Prefeitura de Iúna realizará a instalação nos percursos informados.

O acesso ao Poço do Egito receberá a pavimentação a partir da comunidade de Rio Claro, alcançando um quilômetro de extensão. Já a estrada para Hidrolândia recebe o calçamento, que terá 500 metros de comprimento, a partir da localidade de São João do Príncipe.

“Além de ser uma das regiões mais bonitas do Espírito Santo, aqui também é lugar de produção de cafés de qualidade com reconhecimento nacional. Esse investimento em infraestrutura será fundamental para fortalecer, ainda mais, o ecoturismo e o agroturismo nessas localidades, e ainda melhorar as condições de escoamento da produção agrícola”, comentou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Ainda em Iúna, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), inaugurou o Campo Bom de Bola da comunidade de Córrego Boa Sorte e assinou o convênio para a construção de uma quadra poliesportiva no distrito de Pequiá. O investimento total é de R$ 2,4 milhões.

“Mais uma semana de muitas entregas na área do esporte. Na semana passada, estivemos em São Domingos do Norte e Cariacica. Agora estamos na região do Caparaó, fazendo a entrega desse campo e anunciando o convênio para a construção da quadra. O Governo do Estado vem realizando o maior volume de investimentos da história do Espírito Santo na área. Sabemos que uma sociedade com mais acesso ao esporte é uma sociedade com mais saúde, bem-estar e oportunidades. Por isso, seguiremos trabalhando forte para seguir realizando entregas de norte e sul”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Estiveram presentes, os prefeitos Romário Batista Vieira (Iúna), Edmilson Meireles (Irupi) e Marcos Luiz Jauhar (Guaçuí); o deputado federal Gilson Daniel; os deputados estaduais Dary Pagung, Vandinho Leite e Allan Ferreira.