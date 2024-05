Evento de capacitação política reúne mais de 800 filiados no ES

Mais de 800 filiados, pré-candidatos, lideranças e equipes de trabalho do Progressistas no Espírito Santo se reuniram no último sábado (11), em Vitória, para o evento de capacitação Capacita 11, promovido pelo partido e pela Fundação Francisco Dornelles.

Marcaram presença o presidente estadual do Progressistas, deputado Federal Da Vitória, o vice-presidente e deputado federal Evair de Melo, a deputada estadual e coordenadora das mulheres, Raquel Lessa, o deputado estadual Zé Preto, além dos prefeitos do partido, vereadores, dirigentes partidários e lideranças.

LEIA TAMBÉM: Escola em Guaçuí promove conscientização social

Para os pré-candidatos e pré-candidatas, assim como para as assessorias de comunicação e jurídica, foram oferecidas duas palestras. A primeira, com os sócios da RioSampa Marketing Político Matheus Fernandes e Leandro Nappi, onde foi discutida a estruturação da comunicação na pré-campanha e a produção de conteúdo digitais.

Já o professor em Direito Eleitoral Welliton Nazário falou sobre as regras pré-eleitorais e também no período de campanha e respondeu as dúvidas e perguntas dos presentes.

“O evento foi um sucesso. Agradecemos ao presidente nacional Ciro Nogueira e ao presidente da Fundação Francisco Dornelles, Covatti Filho, por proporcionar essa capacitação importante para os nossos pré-candidatos e pré-candidatas, assim como para todos os filiados. O Progressistas está estruturado nas 78 cidades capixabas. Nesta etapa de filiações, fechamos a janela com 12 prefeitos, 10 vice-prefeitos e tivemos um salto de 64 vereadores para 122, o que mostra o tamanho e a força do partido no Espírito Santo. E na eleição de 2024 cresceremos ainda mais”, disse Da Vitória.