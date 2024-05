Feira dos Municípios se aproxima com novidades imperdíveis no ES

Após o sucesso da edição de 2023, que levou mais de 60 mil pessoas ao Pavilhão de Carapina, a Feira dos Municípios do Espírito Santo retorna este ano com uma série de novidades. O tão aguardado evento acontecerá entre os dias 6 e 9 de junho e reunirá gastronomia, cultura, arte, história e muito mais dos 78 municípios capixabas, que já confirmaram presença.

Leia também: Polícia Civil faz palestra para estudantes de escola em Guaçuí

Este ano, o evento traz algumas novidades. A primeira é a ampliação da área total, em mais 30%. A Feira cresce e os espaços também para dar ainda mais conforto aos visitantes. A praça de alimentação terá 3.000 m² e os estandes dos municípios também foram ampliados para receber o público que vai conhecer e apreciar tudo o que as prefeituras e empreendedores locais têm de melhor para mostrar.

Gastronomia

A praça de alimentação do evento contará com 12 restaurantes, dois a mais do que em 2023, e a divisão será feita por origem: restaurantes do litoral, italianos, alemães, africanos, árabes e portugueses. Mais uma novidade de 2024 é que os estabelecimentos terão que oferecer pelo menos um prato por até 25 reais.

A diversidade de sabores não para por aí: essa edição traz uma área de alimentação externa, com opções tradicionais do Estado.

Cervejarias

Catorze cervejarias aguardam o público na Feira dos Municípios, quatro a mais do que no ano passado. O espaço fez tanto sucesso na edição anterior, que foram vendidos 45 mil copos de chopp nos quatro dias de evento.

Para agradar diferentes públicos, a Feira também vai oferecer outros tipos de bebidas, como uma estação de drinks e outra de vinhos.

Lazer

Dentre os atrativos da Feira que foram sucesso do ano anterior, confirmadas para a nova edição, estão o parque de diversões, a roda gigante, a mini fazendinha, o Espaço Flores, as praças de alimentação interna e externa, mais de 20 atrações musicais e mais de 40 apresentações de manifestações culturais típicas do estado.



Além da área com os 78 estandes, o evento vai trazer espaços temáticos e áreas de convivência. Dentre eles, estão: Espaço Origens do Povo Capixaba, Espaço Homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana no Espírito Santo e Espaço Nossas Origens.

Serviço:

Feira dos Municípios 2024

Data: 6 a 9 de junho

Local: Pavilhão de Carapina

Horário de funcionamento:

Quinta-feira (06 de junho) – 14h às 22h

Sexta-feira (07 de junho) – 14h às 22h

Sábado (08 de junho) – 10h às 22h

Domingo (09 de junho) – 10h às 18h

Entrada Gratuita / Estacionamento pago (R$ 10)

Praça de alimentação: 10h às 00h (quinta a sábado) /10h às 20h (domingo)

Estrutura:

Parque de diversões

Roda Gigante

Mini Fazendinha

Espaço Flores

Praças de alimentação interna e externa

12 restaurantes

14 cervejarias

1 estação de drinks

1 estação de vinho

Mais de 20 atrações musicais capixabas

Mais de 40 apresentações de manifestações culturais típicas capixabas