Findes: Observatório completa dois anos e mostra potencial do ES 

Realizar estudos estratégicos, construir indicadores, antecipar cenários e prever tendências são apenas alguns dos inúmeros usos dos dados compilados diariamente pelo Observatório da Indústria da Findes.

Essas informações qualificadas se tornam importantes ferramentas para promover mais competitividade para o setor industrial, para a tomada de decisões de investidores e para a definição de políticas públicas de desenvolvimento. Com isso, o centro de inteligência da Federação das Indústrias do Espírito Santo mostra o potencial do ES para o mundo.

Inaugurado no dia 30 de maio de 2022, o Observatório da Indústria da Findes completa dois anos nesta quinta-feira (30). Ao todo, são mais de 200 edições de produtos e estudos como o Semana Econômica, o Boletim da Indústria Capixaba (BIC), as Notas Conjunturais, Anuário da Indústria do Petróleo, o Indicador de Ambiente de Negócios (IAN), o Educação em Foco, as Rotas Estratégicas, entre outros.

A presidente da Findes, Cris Samorini, comemora as conquistas alcançadas e aponta a importância do trabalho realizado. “Os inúmeros resultados que alcançamos ao longo desses últimos dois anos tem relação direta na qualidade alcançada pela atuação do Observatório. Além disso, nesse curto período, já alcançamos participações em debates e estudos em âmbito nacional, por meio de parceria de extrema relevância como é o caso das que tivemos com a Petrobras, a Vale, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o Gás Global e o Banco Mundial”.

Além dessas parcerias, o Observatório também já trabalhou em conjunto com a Confederação Nacional das Indústrias (CNI); o Observatório da Indústria Nacional; Ministério da Economia; Governo do Espírito Santo; Banestes, ES Gás; Espírito Santo em Ação; Sebrae; Zurich Airport; além de outras empresas, sindicatos associados à Findes e instituições de ensino.

“Há dois anos, passávamos a atuar como Observatório da Indústria! Um desafio à altura da atuação da Federação das Indústrias do Espírito Santo. O caminho, até aqui, passou pelo propósito muito claro de gerar dados, informações e análises qualificadas e robustas. Ao longo da trajetória, contamos com o apoio e parceria de diversas pessoas e instituições, mas o que possibilitou essa caminhada, a meu ver exitosa, foi, sem dúvidas, o time competentíssimo, ao qual tenho a honra de estar à frente!”, comenta a gerente-executiva do Observatório da Indústria e economista-chefe da Findes, Marília Silva.

Hoje, a equipe é composta por 36 profissionais, entre colaboradores e estagiários, divididos em sete áreas de formação (Economia, Administração, Ciências Biológicas, Relações Internacionais, Geografia, Engenharia e Logística). Ao todo, são três doutores e 17 mestres.

No espaço físico localizado no 8º andar da Sede da Findes, em Vitória, o Observatório recebe profissionais de diferentes locais para reuniões, palestras, coletivas de imprensa e encontros. Desde 2022, mais 400 pessoas representando quase 50 empresas ou instituições passaram pelo local.

Conheça os principais produtos do Observatório da Indústria da Findes

Anuário da Indústria de Petróleo e Gás do ES

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/anuario-do-petroleo/arquivos

O documento anual reúne os mais importantes dados e análises do setor, além de apresentar uma projeção da produção de óleo e gás em um período de cinco anos. O material traz, ainda, informações como número de poços perfurados no Estado, investimentos previstos nestes próximos quatro anos, arrecadação de royalties e participações especiais, entre outros dados.

Indicador de Ambiente de Negócios (IAN-Findes)

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/ian/arquivos

O IAN é um diagnóstico do desempenho das cidades capixabas, construído para os 78 municípios do Espírito Santo, composto por 4 eixos, que são: Infraestrutura, Potencial de Mercado, Capital Humano e Gestão Pública. Ele é lançado anualmente.

Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE-Findes)

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/iae-findes/arquivos

O Indicador de Atividade Econômica do Espírito Santo (IAE-Findes), divulgado trimestralmente, busca reproduzir os cálculos sobre a atividade econômica do estado a partir das metodologias do IBGE para o PIB oficial. Em 2023, começou a estimar o PIB do Espírito Santo para o ano corrente ou seguinte, o dado inédito no Estado.

Rotas Estratégicas – Indústria 2035

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/industria-2035/arquivos?sub_category=rotas-estrategicas

O Indústria 2035 surge como importante projeto para a promoção da competitividade no estado do Espírito Santo, colocando-o em patamar de destaque em âmbito nacional e internacional. Para isso, há a construção de uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável da indústria capixaba, considerando o horizonte 2035. Até o momento foram elaboradas as Rotas Estratégicas: Agroalimentar e Indústria do Café; Biotecnologia; Petróleo e Gás Natural; Confecção, Têxtil e Calçados; Construção, Energia e Economia Criativa.

Semana Econômica

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/a-semana-economica/arquivos

A Semana Econômica é publicada às segundas-feiras e aborda os principais fatos econômicos do momento.

Boletim da Indústria Capixaba (BIC)

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/boletim-da-industria-capixaba/arquivos

O BIC é publicado mensalmente e traz uma análise dos principais indicadores econômicos do Espírito Santo.

Educação em Foco

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/educacao-em-foco/arquivos

O Educação em Foco é um produto publicado bimestralmente, que aborda diferentes aspectos da Educação, desde a básica até a superior.

Notas Conjunturais

https://portaldaindustria-es.com.br/categorias/notas-conjunturais/arquivos?sub_category=pnad-c

As notas conjunturais são divididas entre as principais pesquisas do país a nível regional, que são: Produção Industrial Mensal (PIM-PF), as Sondagens da Industrial e da Construção, o Novo Caged, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio (Pnad-C) e Comércio Exterior.