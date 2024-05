Findes elege nova diretoria para a Gestão 2024-2028 no ES

A nova diretoria da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), que vai compor a Gestão 2024-2028 junto ao próximo presidente, Paulo Baraona, foi eleita no final da tarde desta quinta-feira (23), na sede da Federação, em Vitória.

Leia também: Unidade móvel de renegociação estará no Nova Brasília neste sábado (25)

O pleito, que ocorreu em Reunião Ordinária da Assembleia Geral da Findes, elegeu o grupo por unanimidade, obtendo todos os votos dos sindicatos presentes aptos a votar. A posse acontece no dia 30 de julho.

Farão parte do Conselho de Administração da Findes nos cargos de: 1º vice-presidente (Eduardo Dalla Mura), vice-presidente administrativo (Wellington Villaschi); vice-presidente financeiro (Eduarda Buaiz); conselheiros vice-presidentes (Lucio Peroba Reis, Luis Cordeiro, Raphael Cassaro, Ricardo Britto e Tales Machado); e conselheiros independentes (Rafael Lucchesi e Sérgio Mileipe).

Além deles, também foram eleitos os membros titulares do Conselho Fiscal da Findes (Djokimar Pereira, Valkinéria Bussular e Zilma Bauer) e os suplentes (Antonio Nicola, Augostinho Miranda e Neviton Gasparini); os delegados titulares representantes na Confederação Nacional da Indústria (CNI) (Paulo Baraona e Cris Samorini) e os suplentes (Léo de Castro e Vladmir Rossi).

O rito seguiu os trâmites previstos pelo Regulamento Eleitoral e pelo Estatuto Social da Federação e foi conduzido pelo presidente da Comissão Eleitoral, Aristóteles Passos Costa Neto. As inscrições para a composição da chapa da diretoria da Federação foram abertas no dia 25 de abril, após o empresário Paulo Baraona ser eleito presidente da Findes.

Em sua fala, Baraona agradeceu e parabenizou a todos pela eleição, pela forma como ela ocorreu e como foi debatida. “Tivemos uma votação unânime tanto na eleição para presidente, quanto para a diretoria. Esta é uma forma de demonstrarmos unidade e de reforçar que todos ganhamos quando trabalhamos em conjunto nos projetos em prol da indústria. O que estamos vendo hoje de resultado é fruto de um enorme trabalho e de diversos desafios que foram superados ao longo de várias gestões”, apontou.

Baraona ainda lembrou que “a gestão é feita pelo conjunto de pessoas que colocam seus nomes à disposição”. Para o futuro presidente da Findes, cada voluntário terá um papel muito importante ao longo dos próximos quatro anos de gestão.

“Para o futuro, a partir de julho, continuaremos trabalhando fortemente com pautas como inovação, educação, capacitação profissional e assuntos ligados à defesa de interesses do setor industrial, mas sem deixar de lado todas as outras áreas em que atuamos. Esse trabalho será em prol dos acionistas da Federação, que são os nossos sindicatos. Também vamos contar com o apoio dos nossos colaboradores que já realizam um brilhante trabalho na Findes. Juntos vamos dar, cada vez mais, protagonismo à indústria”, comentou.

Confira a diretoria da Findes na Gestão 2024-2028

Resultados

Antes da votação da Diretoria da Findes, ocorreu uma reunião extraordinária da Assembleia Geral da Findes onde a presidente da Federação, Cris Samorini, apresentou uma prestação de contas dos seus quatro anos de gestão. A industrial mostrou as principais entregas realizadas desde 2020 e as perspectivas para os próximos anos.

“Hoje apresentamos os números que deixamos como resultado de todo o trabalho que fizemos ao longo dos últimos quatro anos. A Federação está entregando um caminho de muito resultado e de participação para o Estado do Espírito Santo. Ao longo da minha trajetória à frente da Findes, tive a confirmação de que ter certeza das nossas escolhas faz muita diferença. As nossas escolhas têm sido pautadas, iniciando com o Léo de Castro, por um planejamento a longo prazo pactuado com os industriais. Esse trabalho continuará sendo feito, agora, com o Paulo Baraona como presidente da Federação. Tenho certeza de que ele vai atuar para trazer resultados ainda mais relevantes e que contribuam para o aumento da produtividade das indústrias e do desenvolvimento do Espírito Santo “, afirmou.

Sobre a Findes

A Findes é uma organização de 65 anos, fundada em 1958. Atualmente, 38 sindicatos fazem parte da Federação – sendo que desse total, 33 são filiados e 31 estavam aptos a participar do processo eleitoral. Ao todo, são mais de 16 mil indústrias que juntas empregam aproximadamente 233 mil trabalhadores formais.

Paulo Baraona, que será o 12º presidente da Federação, responderá por seis entidades que compõem a Findes: Centro da Indústria do Espírito Santo (Cindes), Serviço Social da Indústria (Sesi ES), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai ES), Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES) e Instituto de Desenvolvimento Educacional Industrial do Espírito Santo (Ideies)/Observatório da Indústria.

Todas elas trabalham de forma integrada para o desenvolvimento da indústria capixaba com a promoção de ações de defesa e representação dos interesses da indústria. Além disso, oferecem serviços e produtos às empresas associadas e à sociedade em geral, contribuindo para um ambiente de desenvolvimento socioeconômico equilibrado.