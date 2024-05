GRAVE: acidente com três veículos mata duas pessoas na BR-101 em Anchieta

Duas pessoas morreram em um acidente grave envolvendo uma carreta, um caminhão e um veículo de passeio no km 361 da BR-101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta transportava um bloco de granito, momento em que teria invadido a contramão e tombado sobre o carro de passeio e outro caminhão. Duas pessoas morreram e uma terceira pessoa foi socorrida com ferimentos para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dela não foi informado.

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a ocorrência foi registrada às 5h11. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, perícia da Polícia Civil e Instiuto Médico Legal (IML).

Além disso, a Eco101 informou que a ocorrência segue em andamento e o tráfego de veículos no local segue com desvio em ambos os sentidos.