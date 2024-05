Motociclista é preso com arma e moto clonada na BR-101

Um motociclista foi preso com arma e drogas pilotando uma moto clonada no km 84 da BR-101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A prisão aconteceu na tarde da última segunda-feira (21).

A Polícia Rodoviária Federal informou que policiais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF (GPT04), realizavam ronda de combate à criminalidade, quando abordaram uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha, que era conduzido por um homem.

Durante a fiscalização, os agentes verificaram que os sinais identificadores da motocicleta estavam adulterados. Com o condutor, os policiais encontraram um revólver Taurus, calibre .38 SPL municiado com 5 cartuchos intactos, três papelotes de cocaína e um cigarro de maconha. O condutor não possuía documentação da arma e do veículo.

Diante dos fatos e provas, o condutor foi preso em flagrante e a ocorrência encaminhada à 18ª Delegacia Regional de São Mateus.