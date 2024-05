Guarda Municipal detém suspeito com 10 kg de fios de cobre no ES

Um homem acabou detido pela Guarda Civil Municipal após ser falgrado furtando fios de cobre na avenida Nossa Senhora da Penha, na Enseada do Suá, em Vitória, na tarde da última quarta-feira (1º).

De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, os guardas conseguiram localizar o suspeito com a ajuda da tecnologia, que mais uma vez levou para a cadeia o criminoso.

Não demorou muito para que uma equipe de agentes chegasse ao local do furto. “Um dos operadores repassou, via rádio, as características de um indivíduo furtando fios e a localização. Logo, nossa guarnição se dirigiu ao local e conseguiu localizar o suspeito, já carregando um saco de estopa nas costas, passando embaixo da Terceira Ponte”, detalhou o inspetor Picoli.

No entanto, ao realizarem a abordagem, os guardas encontraram 10 quilos de fios dentro do saco que o suspeito transportava. Além disso, ele já possui passagens pelos crimes de furto, ameaça, desacato e violação de domicílio. O material apreendido e o detido foram entregues na Delegacia Regional de Vitória para as providências da Polícia Judiciária.

Furtos

Os fios de cobre são alvos frequentes de criminosos devido ao seu valor no mercado de reciclagem. A Guarda de Vitória tem realizado ações de repressão a esse tipo de crime, tanto em relação aos autores dos delitos quanto aos receptadores desses materiais, com operações conjuntas a outras secretarias e forças de segurança.

Além disso, o furto de fios de cobre pode representar um perigo, uma vez que a manipulação desses cabos energizados sem os devidos cuidados pode resultar em acidentes graves, colocando em risco a vida dos criminosos e de pessoas inocentes.

Entre as frentes de enfrentamento deste problema das grandes cidades, aqui na Capital, a Guarda de Vitória realiza patrulhamento rotineiro e estratégico, além da vigilância dos operadores da Central de Monitoramento. Atualmente, são 900 câmeras vigiando a cidade 24 horas por dia.

A Gerência de Inteligência da Guarda atua em outra frente ao levantar informações sobre o comércio de fios e colaborar com operações de outras forças de segurança em busca de deter compradores desses materiais e subsidiar o fechamento de estabelecimentos comerciais.

“Contamos ainda com a ajuda da população para que, ao visualizarem uma situação como estas entrem em contato com o Ciodes 190 para que uma viatura possa ser deslocada ao local”, detalha Jacimara Camponez, Gerente de Proteção Comunitária (GPC) da Guarda de Vitória.

Em 2024, 12 pessoas já foram conduzidas à delegacia por estarem furtando fios na capital. Desde 2021, mais de 1 tonelada de fios foram apreendidos em ações da Guarda de Vitória.