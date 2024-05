Guarda Municipal prende motoboy por tráfico de drogas em Cachoeiro

Com o auxílio das câmeras de videomonitoramento, a Guarda Municipal de Cachoeiro (GCM) flagrou um homem de 24 anos comercializando drogas no bairro Guandu.

Agentes da GCM se deslocaram até um posto de gasolina do referido bairro, pois informações davam conta de que um motoboy já havia passado algumas vezes pelo estabelecimento e deixado drogas a um frentista e outras pessoas que estavam no local.

Segundo a Guarda Municipal, durante a abordagem, o motoboy apresentou um documento do irmão dele, que não tinha passagem pela polícia. Com ele foram encontrados quatro pinos de substância semelhante à cocaína e uma máquina de cartão. No banheiro do posto foram encontrados vários pinos vazios.

Diante disso, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro. A moto não apresentava restrições e foi deixada no posto.