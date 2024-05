Homem procurado por Interpol e Justiça Argentina é preso no ES

A Polícia Federal (PF), através do Núcleo de Cooperação da Policial Internacional da Superintendência de Polícia Federal no Espirito Santo, cumpriu o mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dr. Luiz Fux.

Assim, a PF prendeu um homem argentino, no município de Alfredo Chaves. Segundo a PF, o homem era fugitivo da Justiça Argentina, pelo crime de abuso sexual. Seu nome estava inserido na Difusão Vermelha da Interpol.

O preso ficará à disposição do STF, que após sanear o processo, vai comunicar as autoridades argentinas para recambiá-lo.